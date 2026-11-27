Home

News

La targa posteriore cambia il design più di quanto pensi

Dalla Discovery alla Giulietta e alla Golf, vi racconto come la posizione della targa possa trasformare il disegno della coda

Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Sergio Chierici

Di: Sergio Chierici

27 nov alle 07:00

Aggiungi Motor1.com alle fonti preferite su Google

Condividi

A volte basta spostare una targa di pochi centimetri per cambiare completamente il disegno di un'automobile. La Land Rover Discovery, con la sua targa posteriore decentrata, ne è forse l'esempio più curioso: una soluzione nata per necessità, diventata nel tempo una vera firma stilistica.

La targa è un elemento obbligatorio, ma la sua posizione lascia ai designer una libertà sorprendente. Può dividere i volumi della coda, lasciare spazio ai gruppi ottici, alleggerire il portellone o creare un'asimmetria deliberata, capace di rendere immediatamente riconoscibile un modello.

Quando l'asimmetria diventa una firma

Sulla Land Rover Discovery di quinta generazione, presentata nel 2016, la targa è spostata a sinistra, all'interno di un vano dalla forma asimmetrica. La coda conserva così un particolare distintivo anche senza la ruota di scorta esterna che ne aveva determinato l'origine.

Nella prima Discovery, del 1989, la ruota di scorta occupava invece il lato destro del portellone, lasciando la targa a sinistra. Un po' come lo scudetto delle Alfa Romeo, che aveva imposto la targa anteriore decentrata: la funzione finisce per costruire un'identità.

Nella Land Rover Discovery 4, la targa quadrata è rimasta decentrata, con l'inconfondibile asimmetria del lunotto, nonostante la ruota di scorta sia ormai sistemata sotto la carrozzeria. Un elemento nato per necessità si è trasformato in una caratteristica del design, in questa serie particolarmente marcata.

La Land Rover Discovery nella foto è una one-off in stile Kalahari, ma in ogni caso si vede come la ruota di scorta occupi il lato destro del portellone, obbligando a spostare la targa verso sinistra. Il disegno asimmetrico è quindi una scelta funzionale destinata a diventare uno dei segni distintivi del modello.

Foto di: Land Rover

Quando la targa cambia le proporzioni

Nel 1977 il Centro Stile Alfa Romeo definì per la Giulietta una coda alta, con fari agli angoli e piccolo spoiler integrato, che fu concepita in anni precedenti e all'epoca fece molto discutere per il taglio moderno e anticonvenzionale. Proprio la targa, collocata in basso ma sopra il paraurti, lasciava libera la superficie del cofano del bagagliaio.

Nel 1984 l'Alfa Romeo 90, che invece fu realizzata alla Bertone, interpretò diversamente lo stesso tema: la targa era inserita in un vano alto, mentre i gruppi ottici si sviluppavano più in basso, mantenendo l'aspetto di coda tronca. Non era una soluzione del tutto nuova -basti pensare alla storica Lancia Flavia- ma qui geometrie squadrate e superfici rigorose creavano una composizione decisamente originale.

La caratteristica coda alta e tronca della Giulietta, qui nella versione 1981, concentra i gruppi ottici alle estremità, lasciando libera la superficie del cofano del bagagliaio; questo anche grazie al fatto che la targa, non più quadrata, viene inserita più in basso sopra il paraurti, accentuando l'originalità di una composizione ancora oggi riconoscibile.

Bertone interpreta diversamente il tema sull' Alfa 90, collocando la targa in una posizione elevata, al centro del cofano, con i gruppi ottici sviluppati orizzontalmente nella fascia inferiore. Forme squadrate e rigorose, tipiche degli anni Ottanta, definiscono un disegno completamente diverso da quello della Giulietta.

Foto Di: Alfa Romeo

Basta spostarla per ringiovanire un modello

Il restyling della Fiat Panda del 1986, che modernizzava le forme create da Giugiaro, prevedeva il trasferimento della targa dal portellone al paraurti, liberando un'ampia superficie posteriore. Una soluzione adottata anche da Autobianchi A112 e da Y10 nei rispettivi aggiornamenti, spesso insieme a nuovi fari e fasce decorative.

Sulla prima Fiat Panda, uno dei capolavori del design Giugiaro, la targa è inserita direttamente nel portellone, fra i gruppi ottici verticali. Una soluzione semplice e razionale, coerente con le superfici piane e le forme essenziali della carrozzeria, nella quale ogni elemento sembra trovare naturalmente il proprio posto.

Con l'aggiornamento del 1986 della Fiat Panda, la targa scende nel nuovo scudo paraurti, lasciando libero il portellone. Una modifica apparentemente secondaria che contribuisce a modernizzare la coda, insieme ai gruppi ottici ridisegnati e alle nuove finiture: per assurdo, l'insieme appare ancora più essenziale del precedente, grazie al portellone libero.

Foto Di: Fiat

Con la Volkswagen Golf IV del 1997 il cambiamento fu ancora più evidente: la targa lasciò la posizione fra i fanali della Golf III per scendere nel paraurti. Il portellone diventò così una superficie più pulita e continua, dominata dal grande marchio Volkswagen.

Non sempre, però, la targa è scesa verso il paraurti: nella versione del 2013 la Skoda Superb la riportò sul portellone, ma lo stesso fece Hyundai con il restyling della i20 del 2018, solo per fare alcuni esempi.

Nella terza generazione della Golf, la targa occupa ancora il centro del portellone, sotto il marchio Volkswagen, inserendosi fra i grandi gruppi ottici posteriori. Una composizione tradizionale, derivata dalle due serie precedenti, nella quale i singoli elementi scandiscono visivamente la superficie della coda.

Con la quarta generazione della Golf, la targa viene trasferita nel paraurti, mentre il portellone assume un disegno più pulito e continuo, dominato dal marchio Volkswagen. Una soluzione che contribuisce ad una maggiore semplicità formale, e che a suo modo è diventata anch'essa iconica.

Foto Di: Volkswagen

Un rettangolo che cambia tutto

Anche il formato della targa ha condizionato le forme. In Italia quella posteriore era disponibile sia quadrata, a due righe, sia rettangolare, mentre sui mercati esteri prevaleva spesso il formato allungato. Una differenza che poteva complicare il disegno del vano portatarga.

Fino al 1976 le targhe posteriori italiane erano quadrate, mentre all'estero prevaleva il formato orizzontale. Le auto italiane, come l'Alfa Romeo Giulia, erano disegnate per accogliere la targa nazionale; quelle straniere richiedevano talvolta supporti sporgenti per adattarla. Con l'arrivo delle targhe componibili a sigla provinciale arancione divennero possibili entrambe le configurazioni, ma si affermò rapidamente quella orizzontale, più adatta al design delle automobili moderne.

Sulla Citroën 2CV, la targa originaria lunga e stretta trova posto al centro della parte inferiore della coda, in armonia con i piccoli gruppi ottici e il paraurti. Una soluzione che lascia completamente libero il portellone del bagagliaio, conserva la simmetria del disegno e semplifica l'illuminazione della targa stessa: appena possibile, si utilizzarono anche in Italia le targhe allungate, senza necessità di adattamenti.

Foto di: RM Sotheby's

La posizione della targa può dunque modificare la percezione di un'intera coda, senza intervenire sui suoi volumi principali. E qualche volta, come sulla Discovery, diventa persino un elemento da conservare a ogni generazione: perché nel design anche un semplice obbligo può trasformarsi in un simbolo.

Quando i dettagli fanno il design

Alfa Romeo abbandona la targa asimmetrica spostata a sinistra

Fiat Panda, l'epopea di un piccolo grande mito italiano

Fotogallery: Foto Land Rover Discovery allestimento Metropolitan Edition

Land Rover

Make: Land Rover

Land Rover Model:

URL: Land Rover

5

Vogliamo la tua opinione!

Cosa vorresti vedere su Motor1.com?

Partecipa al nostro sondaggio di 3 minuti.

- Il team di Motor1.com

Condividi questa notizia

DI TENDENZA





Il furgone Ford pensato per la città, Transit City, va bene ovunque, ma nel traffico dà il massimo





Come sarà il nuovo SUV Jaguar





Alpine 2027, tutte le novità in arrivo





Abbiamo provato la Opel Corsa GSE, "razzo tascabile" da 281 CV

Ultime notizie

La targa posteriore cambia il design più di quanto pensi 27 nov - Design

Le foto del nuovo SUV di Leapmotor 26 nov - Anticipazioni

Dalla ricerca ai P Zero E: come Pirelli porta i nuovi materiali su strada 26 nov - Attualità e mercato

Il furgone Ford pensato per la città, Transit City, va bene ovunque, ma nel traffico dà il massimo 26 nov - Prove Veicoli Commerciali

Se volete potere acquistare la Ferrari Purosangue di Leclerc 26 nov - Curiosità

Potete vedere dal vivo la nuova Alfa Romeo 26 nov - Curiosità

Quando costa l'Audi Q3 plug-in meno cara di tutte 26 nov - Nuove auto

Consigliati per te





Potete vedere dal vivo la nuova Alfa Romeo





Le foto del nuovo SUV di Leapmotor





Come nasce un'auto made in Italy: i segreti del design raccontati da chi le disegna





Dalla ricerca ai P Zero E: come Pirelli porta i nuovi materiali su strada





Stellantis promette auto più divertenti





Il furgone Ford pensato per la città, Transit City, va bene ovunque, ma nel traffico dà il massimo





L'affascinante raduno delle Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa