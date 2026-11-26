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L'Alfa Romeo Cuorerosso sarà esposta dal 28 novembre al 9 dicembre 2026 al Museo Alfa Romeo di Arese

Foto di: Alfa Romeo

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

26 nov alle 16:00

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Dopo il debutto in quel di Parigi l'Alfa Romeo Cuorerosso arriva in Italia. La nuova concept del Biscione verrà infatti esposta al Museo di Arese dal 28 novembre al 9 dicembre 2026, nella sezione "Velocità" dedicata ai modelli che hanno segnato l'evoluzione della Casa.

Una prima assoluta per l'Alfa Romeo Cuorerosso, capace di rubare sguardi su sguardi in occasione del Salone di Parigi 2026, mostrando quello che potrebbe essere il futuro stile dei modelli Alfa.

Tra passato e futuro

Come detto l'Alfa Romeo Cuorerosso sarà presente nella sezione "Velocità" del museo, il tratto del percorso che racconta oltre un secolo di storia Alfa Romeo attraverso i modelli che ne hanno scandito i passaggi principali. Così la nuova concept si troverà fianco a fianco con icone dei Biscione, vetture che hanno fatto (e fanno) sognare schiere di appassionati. Qualche esempio? L'Alfa Romeo 33 Stradale e la sua controparte da pista Tipo 33, varie vetture firmate Quadrifoglio e tanto altro ancora. Compagne di stanza che guardano alla nuova arrivata, anticipazione del futuro che sarà.

Alfa Romeo Cuorerosso al museo Alfa Romeo di Arese

Alfa Romeo Cuorerosso al museo Alfa Romeo di Arese

Foto Di: Alfa Romeo

Alfa Romeo Cuorerosso, orgogliosamente V6

L'Alfa Romeo Cuorerosso anticipa linee e stile che vesremo sui modelli futuri della Casa, con un focus sulla sportività, stampata a fuoco nel DNA del Biscione. Una coupé 4 porte pensata per essere multi-energy ma, in questo caso, mossa dal 2.9 V6 delle Giulia e Stelvio Quadrifoglio, aggiungendo l’elettrificazione - che potrebbe essere di tipo full hybrid - per avere più potenza e dare vita alla trazione integrale.

L'Alfa Romeo Cuorerosso vista dal vivo

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