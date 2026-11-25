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Volkswagen ID. Cross, razionalità elegante in chiave elettrica

Alter ego a batteria della T-Cross ma con la base della nuova ID. Polo, sarà la via di mezzo ideale per la città? Non soltanto

Foto di: Motor1.com

Filippo Einaudi

Di: Filippo Einaudi

25 nov alle 12:12

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Per vincere la sfida elettrica bisogna ripartire dal segmento B? Sembra che i costruttori si siano finalmente convinti di questo assioma, cominciando dalla casa che la transizione elettrica l'ha tutto sommato un po' guidata, ossia Volkswagen. La quale ha preso talmente sul serio la faccenda da ripensare anche la piattaforma stessa, dando vita alla variante MEB+ a trazione anteriore su cui ha sviluppato ID. Polo e la protagonista di questa prova, la ID. Cross, corrispettive a batteria di Polo e T-Cross.

Già, se c'è un'altra lezione che Volkswagen ha imparato è che il pubblico, soprattutto nei segmenti di grandi volumi, preferisce le facce note, i nomi di cui ha imparato a fidarsi. Quindi niente ID.2 e via dicendo, ma modelli che riprendano nome e fattezze di due dei best seller del marchio e del settore utilitarie e B-Suv. Ottimo inizio, ma il contenuto è all'altezza? Spoiler, sì.

La prima impressione è decisamente positiva, anche troppo. Nel senso che se T-Cross punta a essere un modello "popolare", ID. Cross alza l'asticella cercando invece un tenore di livello superiore, come dimostrano un design che strizza l'occhio alla nuova Tiguan e soprattutto i contenuti tecnologici che la avvicinano all'universo delle compatte di sostanza. Ma andiamo nel dettaglio.

Esterni | Interni | Guida | Prezzi | Pro e Contro

Volkswagen ID. Cross: gli esterni

La nuova Volkswagen ID. Cross non cerca di stupire con forme avveniristiche, ma punta piuttosto sulla riconoscibilità anche se, va detto, dal vivo sembra già la versione lusso della T-Cross. Anche come "presenza" crea un effetto quasi da taglia superiore pur essendo in realtà più lunga di appena 2 cm, quindi 4,15 metri, ma con un passo più generoso che sfiora i 2,60 metri. Il linguaggio stilistico Pure Positive segna infatti un ritorno a linee semplici, superfici pulite e proporzioni familiari, che permettono di individuare immediatamente la parentela con la T-Cross, pur senza rinunciare a una personalità specifica e in questo caso, a un pizzico di eleganza quasi aristocratica.

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Fonte: Volkswagen

Il frontale è caratterizzato dai fari sottili, collocati in posizione rialzata e collegati visivamente da una fascia orizzontale, mentre il cofano piuttosto alto e i passaruota pronunciati sottolineano l'impostazione da SUV. La fiancata è movimentata da una linea di cintura dritta e da un tetto dall'effetto sospeso, che termina in uno spoiler pronunciato. Anche il montante posteriore richiama alcuni elementi ricorrenti del design Volkswagen ed è movimentato da una serie di scanalature.

La coda riprende la stessa impostazione orizzontale del frontale, con gruppi ottici collegati da una fascia luminosa. A seconda dell'allestimento sono disponibili cerchi in lega fino a 19 pollici e soluzioni di illuminazione più elaborate, come i fari Matrix LED IQ.LIGHT, uno degli highlight che sostengono l'ambizione da vettura di classe superiore.

Lunghezza Altezza Larghezza Passo 4,15 metri 1,60 metri 1,79 metri 2,60 metri

Volkswagen ID. Cross: gli interni

Se all'esterno si ritrovano alcuni tratti familiari, nell'abitacolo della Volkswagen ID. Cross il cambiamento rispetto anche alle prime generazioni della famiglia I.D. è ancora più evidente. La plancia mantiene un'impostazione moderna e digitale, ma torna a dare maggiore importanza all'ergonomia e all'immediatezza dei comandi. Almeno, in molti casi.

Davanti al conducente si trova la strumentazione digitale da 10,25 pollici dal design un po' retrò, che ricorda in alcuni dettagli i display degli orologi digitali anni '80. Non è soltanto una suggestione, questa grafica è ispirata al cluster della prima Golf. Al centro della plancia, indiscutibilmente moderna, c'è il display centrale dell'infotainment da 12,9 pollici. La disposizione orizzontale dei due schermi contribuisce a mantenere la plancia ordinata, mentre la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto è prevista già nell'equipaggiamento di base.

Volkswagen ID. Cross

Foto di: Volkswagen

La novità più significativa riguarda però i comandi. Sul volante tornano pulsanti fisici tradizionali, mentre nella console centrale trovano posto i controlli dedicati alle principali funzioni del climatizzatore. Una scelta che va nella direzione di una maggiore immediatezza d'uso, limitando la necessità di navigare nei menu del sistema multimediale per effettuare le regolazioni più frequenti. Peccato che non succeda altrettanto con i comandi per le impostazioni di guida: per scegliere il profilo e modificare l'intensità della frenata rigenerativa bisogna spostarsi tra le schermate del display, cosa decisamente meno pratica di un pulsante "Drive Mode" e di uno che richiami una funzione tipo e-Pedal.

Volkswagen ID. Cross (2026) le misure interne

Foto di: Volkswagen

Volkswagen ha lavorato anche sulla scelta dei materiali, introducendo rivestimenti in tessuto sulla plancia e finiture differenti in funzione dell'allestimento. Inoltre, l'abitabilità sembra davvero soddisfacente per un'auto lunga poco più di quattro metri, e anche in altezza si sta piuttosto comodi. Discreto lo spazio trasversale per i tre occupanti posteriori.

Volkswagen ID. Cross (2026) il bagagliaio con doppio fondo

Foto di: Volkswagen

La praticità è uno dei punti di forza dichiarati del progetto. Il bagagliaio offre 475 litri di capacità con tutti i sedili in posizione, che diventano 1.345 abbattendo gli schienali posteriori, e ha un ampio doppio fondo sotto il piano di carico formato da due pannelli mobili. Un punto per l'elettrica, il sottoscocca in quell'area è sgombro e davvero spazioso. A tutto questo si aggiungono poi i 25 litri del piccolo vano anteriore sopra il motore, utile per riporre i cavi di ricarica.

Per le versioni con la batteria da 52 kWh è previsto anche un gancio di traino opzionale, con una massa rimorchiabile massima di 1.200 kg e un carico verticale di 75 kg, sufficiente per trasportare, ad esempio, due biciclette elettriche.

Volkswagen ID. Cross (2026) il sistema di assitenza intelligente al cambio di direzione

Foto di: Volkswagen

Una nota sulle dotazioni: la versione Style da 211 CV oggetto del nostro test, al vertice dell'attuale gamma in attesa dell'arrivo della R Line, arricchisce l'abitacolo con illuminazione ambiente a 30 colori, sistema di illuminazione interno ID.Light, con un listello luminoso dotato di funzioni dinamiche che si estende dal bordo superiore della plancia fino alle portiere. E ancora, sedili anteriori riscaldabili, volante riscaldato e fari Matrix LED IQ.Light, Connected Travel Assist e sistema Park Assist Pro per le manovre di parcheggio assistite. A questo, l'esemplare provato aggiunge una serie di optional tra cui i sedili anteriori a regolazione elettrica con funzione massaggio, l'impianto audio Harman Kardon da 425 Watt e il grande tetto panoramico, cerchi in lega Den Haag da 20 pollici e telaio attivo DCC con ammortizzatori a smorzamento variabile.

Volkswagen ID. Cross Style (2027) la prova su strada

Foto di: Volkswagen

Volkswagen ID. Cross: la guida

La nuova ID. Cross utilizza la piattaforma MEB+ e un nuovo gruppo propulsore elettrico siglato APP290, con motore sincrono a magneti permanenti disposto sull'asse anteriore dalla coppia massima di 290 Nm. La gamma comprende quattro livelli di potenza: 85, 99, 155 e 166 kW, pari a 116, 135, 211 e 226 CV (l'ultimo non ancora disponibile), tutti abbinati alla trazione anteriore. Dal punto di vista telaistico, lo schema delle sospensioni prevede un avantreno MacPherson e un retrotreno a ruote interconnesse. Il sistema frenante One-Box integra la frenata rigenerativa e quella tradizionale, con quattro dischi.

Volkswagen ID. Cross (2026) il motore

Foto di: Volkswagen

Le versioni da 116 e 135 CV adottano una batteria al litio-ferro-fosfato da 37 kWh netti, mentre quelle da 211 e 226 CV utilizzano un accumulatore NMC da 52 kWh netti. La coppia massima è rispettivamente di 267 e 290 Nm. La ricarica in corrente continua arriva a 88 kW per la batteria da 37 kWh e a 105 kW per quella da 52 kWh, con tempi dichiarati dal 10 all'80% rispettivamente di circa 23 e 24 minuti. In corrente alternata la potenza massima è di 11 kW.

Volkswagen ID. Cross (2026) la batteria da 52 kWh

Foto di: Volkswagen

Come già accennato, il nostro test sulle strade spagnole intorno a Malaga ha per protagonista la versione attualmente al top della gamma, con motore da 211 CV, batteria da 52 kWh e allestimento Style, ma arricchito dell'opzione del telaio dinamico DCC, altro elemento prelevato dai modelli superiori che diventa di serie sulla R-Line di prossima introduzione in abbinamento al motore da 226 CV, al differenziale anteriore autobloccante a controllo elettronico VAQ e allo sterzo progressivo.

In partenza, ID. Cross offre, in questa configurazione full options, un interessante insieme di qualità: accogliente, ovattata, fatta eccezione per un suono di rotolamento non invasivo delle grandi ruote, ha uno sterzo reattivo ma docile il giusto e, soprattutto, la possibilità di interpretare molti caratteri diversi. La risposta al gas è progressiva e mai troppo irruenta, nemmeno quando si imposta la modalità Sport che rende la reazione al gas più diretta senza togliere la sensazione generale di comfort.

Volkswagen ID. Cross (2026) il gruppo motore, la batteria e il telaio

Foto di: Volkswagen

Piccola, ma neanche troppo, "chicca" per un'auto di questo segmento, sono le tecnologie di assistenza alla guida, non soltanto gli ADAS, ma lo sfizioso sistema di illuminazione dinamica che accompagna il sistema di luci d'ambiente IQ.Light: la barra luminosa che va dal bordo della plancia alle portiere fa infatti da segnalatore ottico supportando sia la navigazione sia i sistemi d'emergenza. In prossimità di una svolta, una luce blu "scorre" nella direzione da seguire, mentre se ci si avvicina troppo all'auto che precede o si frena improvvisamente si accende di un rosso vivo lampeggiante.

Volkswagen ID. Cross Style (2027)

Foto di: Volkswagen

Qualche perplessità arriva, come già accennato nel commento agli interni, dalla gestione dei programmi di marcia e regolazione della frenata: il Regenerative Brake si può settare su due livelli di intensità, Normal e High, ma dipende in realtà soprattutto dal programma di guida. L'auto risulta infatti molto scorrevole e poco frenata in Eco e mediamente reattiva in Normal, mentre in Sport il comportamento diventa molto simile a quello di un e-pedal. In più, c'è il programma Individual che permette di combinare la risposta del sistema propulsivo e del DCC.

La necessità di richiamare le schermate tramite il menù rende però un po' scomodo (e anche un po' meno sicuro) cambiare i settaggi in marcia. Si finisce quindi per affidarsi al selettore del cambio giocando tra Brake e Drive per aumentare o ridurre la decelerazione.

Consumi? Interessanti: a fronte di un peso di poco inferiore ai 1.600 kg, ID. Cross Style 211 CV dichiara un'autonomia di oltre 430 km e un consumo medio di circa 16,8 kWh/100 km, dati piuttosto fedeli a quanto abbiamo potuto riscontrare durante i vari percorsi del test, alternando stili di guida e programmi di marcia differenti.

Volkswagen ID. Cross Style (2027)

Foto di: Volkswagen

Volkswagen ID. Cross: i prezzi

La nuova Volkswagen ID. Cross è già ordinabile in Italia con una gamma articolata su tre allestimenti, Trend, Life e Style, due capacità di batteria e tre livelli di potenza. Il listino parte da 28.950 euro per la Trend da 116 CV con accumulatore da 37 kWh netti, che promette fino a 324 km di autonomia nel ciclo WLTP.

La batteria più piccola, con chimica litio-ferro-fosfato (LFP), è disponibile anche con motore da 135 CV negli allestimenti Life e Style, rispettivamente a 32.450 e 35.400 euro. Chi cerca maggiore autonomia e prestazioni può invece scegliere l'accumulatore NMC da 52 kWh e il motore da 211 CV, proposti a 37.450 euro per la Life e 40.400 euro per la Style, quest'ultima protagonista della nostra prova.

La dotazione è piuttosto ricca già sulla Trend, che comprende strumentazione digitale da 10,25 pollici, infotainment da 12,9 pollici, climatizzatore automatico, fari a LED, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e diversi sistemi di assistenza alla guida. È di serie anche la funzione Vehicle-to-Load (V2L), che permette di alimentare dispositivi esterni con una potenza fino a 3,6 kW.

Pro

Contenuti di livello

Guida piacevole

Design curato fuori e dentro

Interni spaziosi

Contro

Alcuni comandi li preferiremmo fuori dal display

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