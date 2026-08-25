Gli interni del nuovo SUV compatto di Volkswagen

La Volkswagen ID. Cross è il crossover che mancava nella gamma del Costruttore tedesco. Compatto fuori, spazioso dentro, si tratta di un modello 100% elettrico che va a inserirsi nel segmento B, con dimensioni e caratteristiche complessivamente interessanti per il nostro mercato.

Concentriamoci soprattutto sugli interni, uno dei punti forti dell'ID. Cross, già ordinabile con un listino da 37.450 euro, anche se il prezzo base calerà nei prossimi mesi con l'arrivo di nuove varianti.

Volkswagen ID. Cross, la plancia

La plancia della ID. Cross è caratterizzata da un'impostazione orizzontale e pulita, coi due principali schermi collocati sullo stesso asse visivo. Davanti al guidatore trova posto una strumentazione digitale da 10,25", mentre al centro della plancia c'è il display touch dell'infotainment, che misura 12,9".

Volkswagen ha però deciso di non affidare ogni funzione ai touchscreen. Sulla ID. Cross tornano infatti numerosi comandi fisici, utilizzati per gestire le funzioni principali e il climatizzatore.

Tra le funzioni più curiose c'è la "Vista Rétro", una modalità grafica che può trasformare la strumentazione digitale richiamando lo stile delle Volkswagen degli anni '80 e, in particolare, della prima Golf.

La dotazione può inoltre essere particolarmente ricca. Tra gli optional figura un impianto audio Harman Kardon da 425 watt, con dieci altoparlanti e subwoofer. Si possono avere anche sedili anteriori elettrici con funzione di massaggio pneumatico a 12 vie, memoria per il sedile del conducente e un grande tetto panoramico.

Volkswagen ID. Cross, materiali e finiture

Uno degli aspetti più interessanti dell'abitacolo è proprio il tentativo di Volkswagen di recuperare una maggiore attenzione alla qualità percepita.

Il concetto Pure Positive si traduce nell'utilizzo di rivestimenti in tessuto, superfici morbide e materiali che cercano di rendere l'ambiente più accogliente rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare da un B-SUV compatto.

Volkswagen ID. Cross, un dettaglio della plancia Foto di: Volkswagen

Naturalmente la qualità e il livello delle finiture cambiano in base all'allestimento e agli optional. Un esemplare particolarmente accessoriato può offrire un'atmosfera decisamente più ricca rispetto alla versione d'ingresso.

Anche il tetto panoramico contribuisce alla percezione di qualità e luminosità dell'abitacolo. Misura 740 x 905 mm ed è abbinato a una tendina elettrica, permettendo di aumentare ulteriormente la sensazione di spazio a bordo.

Volkswagen ID. Cross, abitabilità e bagagliaio

È probabilmente nella gestione dello spazio che la ID. Cross mostra uno dei vantaggi più interessanti dell'architettura elettrica. Il passo e la piattaforma MEB+ permettono infatti di ricavare un abitacolo particolarmente spazioso rispetto alle dimensioni esterne.

Volkswagen ID. Cross, il bagagliaio Foto di: Volkswagen

I passeggeri posteriori possono contare su molto spazio per gambe e testa, mentre il pavimento completamente piatto elimina il tradizionale tunnel centrale.

Anche il vano di carico è un punto forte. Il bagagliaio ha una capacità di 475 litri, un valore molto interessante per un B-SUV e superiore di circa 20 litri rispetto alla T-Cross con motore termico. Sotto il piano di carico è inoltre presente un pozzetto particolarmente profondo, utile per organizzare meglio gli oggetti più piccoli o quelli che non si vogliono lasciare immediatamente in vista.

A completare la capacità di carico c'è il frunk anteriore da 22 litri. Il piccolo vano è pensato soprattutto per riporre il cavo di ricarica, liberando così spazio nel bagagliaio principale.

Fotogallery: Volkswagen ID. Cross, gli interni e il bagagliaio