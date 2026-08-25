Volvo FH 100 Year Edition: interni in pelle e luce di benvenuto

Volvo Trucks lancia la 100 Year Edition, una serie speciale dei modelli FH Aero, FH, FH16 Aero e FH16 pensata per anticipare le celebrazioni del centenario del Marchio che cadrà nel 2027. L'edizione arriva dopo una serie di aggiornamenti recenti ai propulsori elettrici, diesel e a gas della gamma pesante, con l'obiettivo dichiarato dall'azienda di renderla più sicura, potente ed efficiente dal punto di vista energetico.

I veicoli saranno ordinabili a partire da settembre 2026 nella maggior parte delle configurazioni di trasmissione e telaio già previste per i modelli standard FH Aero, FH16 Aero, FH e FH16. Si tratta della quarta iniziativa del genere in casa Volvo, dopo la FH 25 Year Special Edition, la FH Aero Euro NCAP Special Edition e la Ocean Race Limited Edition.

Cabina rinnovata: sedili bicolore e dettagli in pelle cuoio

L'intervento più corposo riguarda l'abitacolo. I sedili sono stati riprogettati con un concetto bicolore: base in pelle e parte superiore in tessuto grigio, quest'ultima impreziosita da un motivo ricamato dedicato all'anniversario. Sono stati aggiunti dettagli in pelle color cuoio, tra cui un divisorio in una tonalità coordinata alle strisce presenti sulla verniciatura esterna del veicolo.

Ai sedili Ssono stati aggiunti dettagli in pelle color cuoio, tra cui un divisorio in una tonalità coordinata alle strisce presenti sulla verniciatura esterna del veicolo Foto di: Volvo Trucks

A completare l'ambiente ci sono un tappetino più spesso in una combinazione nero e grigio melange con etichette in pelle cuoio, tendine interne che riproducono una serie di modelli di camion Volvo degli ultimi cento anni, e griglie degli altoparlanti stampate in 3D con lo stesso motivo celebrativo. Jonathan Disley, Design Director di Volvo Trucks, descrive così il progetto:

"Il camion 100-Year Edition è una celebrazione di ciò che abbiamo realizzato finora nel corso dell'ultimo secolo, ed è un veicolo davvero speciale sotto molti aspetti. Il design si ispira alla nostra eredità svedese e alla professionalità che deriva da anni di innovazione e progresso".

Pedane illuminate, luce di benvenuto e sicurezza Euro NCAP

Tra le dotazioni esclusive figurano pedane illuminate e strisce LED sulla console regolabili su illuminazione d'ambiente rossa o bianca. Una novità è la luce di benvenuto, anch'essa con il motivo dell'anniversario, che viene proiettata sul terreno all'apertura della portiera. Il Volvo FH ha inoltre beneficiato di aggiornamenti al gruppo motopropulsore elettrico, a gas e diesel, con effetti su prestazioni, autonomia ed efficienza energetica secondo quanto dichiarato dall'azienda.

Una novità è la luce di benvenuto, anch'essa con il motivo dell'anniversario, che viene proiettata sul terreno all'apertura della portiera Foto di: Volvo Trucks

Diverse configurazioni della gamma Volvo Trucks FH e FH Aero hanno ottenuto le 5 stelle nella valutazione Euro NCAP dedicata ai mezzi pesanti, tra cui il trattore FH 4x2, il carro FH 6x2, il trattore FH Aero 4x2 e il carro FH Aero 6x2. Jan Hjelmgren, Head of Product Management di Volvo Trucks, sintetizza così il senso dell'operazione:

"Questa edizione speciale rappresenta l'apice del design e della produzione di camion Volvo nel corso dell'ultimo secolo: il risultato di 100 anni di miglioramento continuo in termini di sicurezza, qualità, comfort del conducente, produttività, efficienza nei consumi e riduzione delle emissioni".

Volvo FH 100 Years Anniversary Foto di: Volvo Trucks

Il tema del traguardo, del resto, è lo stesso che accompagna le celebrazioni degli anniversari di altri costruttori storici del settore automotive.

Fotogallery: Volvo FH 100 Years Anniversary

8 Fonte: Volvo Trucks