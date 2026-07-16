IAA Transportation 2026, tutte le novità MAN

MAN si presenta allo IAA Transportation 2026 di Hannover con il portfolio più ampio della sua storia, da 3,5 a 250 t, tra motorizzazioni elettriche e convenzionali. Il claim scelto per l'edizione 2026 è "Driving. People. Partner.", e per la prima volta il Costruttore tedesco offre la possibilità di provare i veicoli direttamente dallo stand, nel Padiglione 11.

Al centro dell'esposizione ci sono diverse assolute novità: l'intera gamma eTruck al completo per la prima volta, il debutto (ancora avvolto nel riserbo) del nuovo TGX, il nuovo motore D30 PowerLion, una generazione più evoluta di sistemi di sicurezza e il debutto del freno di stabilità elettronico per il rimorchio. Attorno a queste novità, MAN costruisce un racconto più ampio fatto di efficienza, connettività e servizi.

La gamma eTruck al completo, per la prima volta

A Hannover debutta, nella sua interezza, la famiglia eTruck: eTGL, eTGM, eTGS ed eTGX coprono un range che va dai 12 ai 50 t. La gamma copre quasi tutte le applicazioni, dalla distribuzione urbana ai cantieri, fino al trasporto a lungo raggio.

MAN eTGX Foto di: MAN Truck & Bus

L'eTGX, in configurazione trattore per semirimorchio, raggiunge un'autonomia fino a 570 km senza ricarica intermedia. Tutti i modelli condividono la stessa architettura di batteria modulare, pensata per adattarsi a ogni missione di trasporto.

Il nuovo TGX, ancora avvolto nel mistero

Tra gli annunci di Hannover c'è anche la presenza del nuovo MAN TGX. Il Costruttore non ha ancora diffuso dettagli tecnici o commerciali sul modello, che resta per ora coperto da riserbo. Se ne saprà di più nei prossimi giorni, con l'avvicinarsi dell'apertura della fiera.

Man TGX 2026 con nuovo motore D30 PowerLion Foto di: MAN Truck & Bus

Per chi sceglie ancora il diesel, MAN punta sul nuovo propulsore D30 PowerLion, che promette consumi ridotti fino al cinque percento rispetto al motore precedente.

EfficientCruise con PredictiveDrive, più intelligente

Il sistema di cruise control GPS EfficientCruise con PredictiveDrive viene ulteriormente sviluppato ed è ora disponibile su tutta la gamma, dal TGL al TGX, sia in versione elettrica sia a combustione. Il sistema legge il profilo del percorso fino a tre km in avanti attraverso mappe tridimensionali ad alta risoluzione e sceglie la strategia di guida e cambiata più efficiente.

MAN Truck & Bus Road Test Pre IAA 2026 - eTGX Foto di: MAN Truck & Bus

La novità principale riguarda l'infrastruttura stradale: prima di rotonde, incroci e limiti di velocità, il sistema riduce automaticamente la velocità del veicolo, per poi riaccelerare da solo una volta superato l'ostacolo. Il risparmio dichiarato è di circa il 5% che può salire fino al 9 nei territori più impegnativi.

Sicurezza: una nuova generazione di sistemi di assistenza

Con il MY27 MAN amplia in modo consistente il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida. La nuova generazione dell'Emergency Brake Assist, denominata EBA Advanced, anticipa requisiti normativi che entreranno in vigore solo nel settembre 2028.

Il sistema migliora il riconoscimento di veicoli, ciclisti e pedoni e può intervenire fino alla frenata completa. Nell'Unione Europea non può essere disattivato in modo permanente: il conducente può disattivarlo solo temporaneamente, prima che si riattivi automaticamente dopo 15 minuti.

MAN Truck & Bus Road Test Pre IAA 2026 - TGX D30 Foto di: MAN Truck & Bus

Debutta anche il nuovo Driver Monitoring System che rileva distrazione e affaticamento del conducente analizzando direzione dello sguardo, comportamento di guida e mantenimento della corsia. I suoi dati influenzano anche la reattività del sistema di frenata d'emergenza.

Si aggiungono il FrontDetection Plus, che monitora l'area immediatamente davanti al veicolo e può impedire la partenza in caso di rischio di collisione con pedoni o ciclisti, e un assistente alla svolta potenziato, ora in grado di rilevare più precocemente gli utenti vulnerabili nell'area laterale.

Il pacchetto sicurezza si completa con il monitoraggio dell'area laterale e una funzione di allerta in uscita per segnalare ciclisti in avvicinamento da dietro. Il sistema OptiView, specchietto digitale, si arricchisce di una versione entry-level con specchietto anteriore tradizionale.

Il nuovo freno di stabilità del rimorchio

Per le missioni più difficili, come il trasporto di legname, i percorsi di montagna o le condizioni meteo avverse, MAN introduce un freno di stabilità elettronico per il rimorchio, pensato per ridurre il rischio di "jack-knifing", ovvero lo sbandamento del rimorchio o del semirimorchio rispetto al trattoro o alla motrice. MAN è il primo costruttore a offrire sia la modalità a pedale (automatica) sia quella manuale. La funzione è disponibile sia sui camion elettrici sia su quelli diesel.

MAN Truck & Bus Road Test Pre IAA 2026 - eTGX Foto di: MAN Truck & Bus

Per le motorizzazioni diesel debuttano allo IAA anche l'attivazione semplificata della riduzione per il fuoristrada, tramite pulsante o programma di guida, e la nuova regolazione dello split per la presa di forza, che permette di impostare range di velocità diversi direttamente dalla postazione di guida, senza passare dall'officina.

L'ecosistema di ricarica ed energia

MAN Transport Solutions amplia l'ecosistema legato all'elettromobilità. La rete Charge&Go cresce di 50 nuove stazioni in Europa, tra cui Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Portogallo, con condizioni negoziate, fatturazione centralizzata mensile e integrazione con RIO Fleet Monitor e MAN Driver App.

MAN eTGX - La presa di ricarica megawatt Foto di: MAN Truck & Bus

Ad Hannover MAN offre anche un'anteprima sulla ricarica bidirezionale e presenta lo Smart Charging Cube, pensato per i siti che non dispongono ancora di allacci alla rete ad alta potenza.

Per i veicoli diesel, MAN introduce un nuovo sistema di protezione elettronica e meccanica contro il furto di carburante, che monitora costantemente il livello nel serbatoio e può attivare un allarme visivo e acustico in caso di manomissione.

MAN TGE Model Year 2027 - Furgone Foto di: MAN Truck & Bus

MAN TGE, dieci anni e nuovi servizi digitali

Il MAN TGE festeggia dieci anni dal debutto, avvenuto proprio a Hannover, con nuove personalizzazioni e servizi connessi. La gamma MAN Individual si allarga con la linea Individual Lion X e il pacchetto entry-level Individual Black.

La novità principale è la "Lifetime Connectivity", disponibile gratuitamente da settembre: tutti i servizi digitali del TGE, compresi funzioni online e aggiornamenti mappe, saranno inclusi senza costi aggiuntivi. Debutta inoltre l'app MAN TGE Connect, che collega conducente e veicolo in tempo reale.

Fotogallery: MAN Truck & Bus Road Test Pre IAA 2026

42 Fonte: MAN Truck & Bus