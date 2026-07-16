MAN TGE 2027: sicurezza, servizi gratis e più personalità

Il MAN TGE si prepara al Model Year 2027 con un aggiornamento che va ben oltre il classico affinamento di metà carriera. In occasione di IAA Transportation 2026, il costruttore tedesco interviene infatti su tre aspetti sempre più importanti nel segmento dei veicoli commerciali leggeri: sicurezza, connettività e possibilità di personalizzazione.

Il large van della Casa di Monaco introduce nuovi sistemi di assistenza alla guida, amplia l'offerta di servizi digitali gratuiti e arricchisce il catalogo MAN Individual con inediti allestimenti e un kit prestazionale dedicato al motore diesel più potente. Con queste novità MAN rafforza ulteriormente il posizionamento del TGE, puntando su tre elementi sempre più richiesti nel settore dei veicoli commerciali: sicurezza, connettività e possibilità di personalizzazione.

Più sicurezza per chi lavora ogni giorno

L'aggiornamento più importante riguarda i sistemi di assistenza alla guida, pensati soprattutto per chi utilizza il TGE in ambito urbano e nelle consegne.

Debutta il Front Cross Traffic Assist, capace di rilevare il traffico trasversale durante l'immissione agli incroci. Il sistema avvisa progressivamente il conducente e, in caso di rischio imminente di collisione, può intervenire automaticamente con una frenata d'emergenza.

MAN TGE Next Level 2027 Cockpit Foto di: MAN Truck & Bus

Viene inoltre evoluto il sistema di monitoraggio dell'attenzione del conducente. Una telecamera integrata nello specchio retrovisore interno rileva segnali di stanchezza o distrazione attraverso il comportamento dello sguardo e dell'attività degli occhi, senza registrare dati personali. Il dispositivo sarà ora di serie su tutta la gamma.

MAN TGE Model Year 2027 - Furgone Foto di: MAN Truck & Bus

Per le versioni N1 fino a 3,5 t arriva anche un Adaptive Cruise Control predittivo, che utilizza navigazione, cartografia e riconoscimento dei segnali stradali per adattare automaticamente la velocità in prossimità di curve, incroci e limiti, rendendo la guida più fluida e riducendo frenate inutili.

Servizi connessi gratis per almeno dieci anni

Sul fronte della connettività, MAN introduce il programma Lifetime Connectivity che, da settembre 2026, renderà gratuiti per almeno dieci anni tutti i principali servizi digitali di bordo.

Tra questi figurano aggiornamenti software over-the-air, mappe sempre aggiornate, informazioni su traffico e punti di interesse, manuale digitale, notizie e meteo, oltre al pacchetto EfficientRoute, finora disponibile a pagamento. Con il nuovo MAN ID, ogni conducente potrà salvare le proprie impostazioni personali e accedere ai servizi digitali dell'ecosistema MAN.

MAN TGE Model Year 2027 - Cabinato con furgonatura Foto di: MAN Truck & Bus

Debutta anche la nuova MAN TGE Connect App, che collega smartphone e veicolo consentendo di controllare da remoto numerose funzioni. Attraverso l'app è possibile verificare livello carburante, porte e finestrini, posizione del veicolo, stato della manutenzione e notifiche di servizio, oltre a bloccare o sbloccare il furgone e gestire, dove presente, il riscaldamento ausiliario.

Il lancio avverrà inizialmente in Germania entro la fine del 2026, mentre l'estensione al resto d'Europa è prevista nel corso del 2027.

Nuove personalizzazioni firmate MAN Individual

Si amplia anche il catalogo di MAN Individual, con soluzioni dedicate a chi desidera un TGE dal carattere più marcato.

La novità principale è il Lion X, versione che punta su un look ispirato all'off-road grazie a paraurti con elementi di protezione, passaruota dedicati, dettagli neri opachi, protezioni supplementari, side bar e numerosi particolari esclusivi sia all'esterno sia nell'abitacolo.

MAN TGE Model Year 2027 - Individual Lion X Foto di: MAN Truck & Bus

Alla base della gamma debutta invece il pacchetto Individual Black che introduce finiture nero lucido per calandra, specchietti, scritte, spoiler posteriore e altri dettagli estetici, mantenendo la piena compatibilità con tutte le colorazioni e i sistemi di assistenza.

MAN TGE Model Year 2027 - Soccorso Stradale Foto di: MAN Truck & Bus

Per chi cerca prestazioni superiori arriva infine il nuovo Performance Kit, che porta il quattro cilindri diesel più potente da 163 a 190 CV, offrendo maggiore capacità di traino e migliori prestazioni nei veicoli allestiti o impiegati nei lavori più gravosi.

Fotogallery: MAN TGE Model Year 2027