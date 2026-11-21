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Land Rover 2027: tutte le novità in arrivo

Debutterà la Range Rover GT, primo modello non SUV del brand, assieme all'arrivo nelle concessionarie delle Range Rover e Range Rover Sport elettriche

Foto di: Motor1 Italia

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

21 nov alle 15:00

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Il 2027 di Land Rover sarà all'insegna del cambiamento, tra novità all'insegna dell'elettrico e addii a modelli pronti a cedere il passo. Se infatti ci si prepara all'arrivo nelle concessionarie delle prime declinazioni elettriche di Range Rover e Range Rover Sport, dall'altra Evoque e Velar sono pronte per l'addio, non prima però di un piccolo rinnovamento.

Ci sarà poi la Range Rover GT, primo modello della Casa a non avere forme da SUV. Vediamo ora tutte le novità Land Rover previste per il 2027.

Range Rover GT

Range Rover Elettrica

Range Rover Sport Elettrica

Range Rover Evoque 2027

Range Rover Velar 2027

Range Rover GT

Iniziamo con la novità più importante. Il nome è Range Rover GT e lo stile è (come dice il nome) quello di una Gran Turismo, con un assetto leggermente più alto del solito e un posteriore da coupé. Un'auto da lunghi viaggi che se da un lato riprende gli stilemi del marchio - le foto ufficiali permettono di notare i sottili gruppi ottici anteriori e posteriori - dall'altro stravolge una filosofia che va avanti da sempre.

Range Rover GT, le prime foto ufficiali

Foto di: Land Rover

Basata sulla piattaforma EMA (Electric Modular Architecture) inizialmente sarà disponibile unicamente con powertrain elettrici, per poi adottare anche un inedito sistema full hybrid nel corso del prossimo anno. Specifiche su potenza, coppia e batterie non sono state divulgate, sappiamo solo che (come da tradizione) avrà la trazione integrale.

Modello Range Rover GT Carrozzeria Gran Turismo Motori Elettrici Arrivo Primo trimestre 2027 Prezzo n.d.

Range Rover Elettrica

La Range Rover che cambia tutto, rimanendo sempre la stessa. Presentata a settembre la Range Rover a batterie arriverà nelle concessionarie a inizio 2027, con la stessa carrozzeria della versione che conosciamo, ma senza un motore termico sotto il cofano. Un modo per non creare un effetto straniante nei clienti.

Range Rover Electric

Foto di: Land Rover

La trazione rimane naturalmente integrale, ma prende vita da due motori elettrici - uno per asse - da 260 kW ciascuno per un totale di 550 CV e 850 Nm di coppia. Ad alimentarli c'è una batteria agli ioni di litio da 118,5 kWh con architettura a 800 volt, che promette ben più di 500 km di autonomia. Degne di nota le prestazioni: 0/100 km/h in 4,5 e 2,7" per accelerare da 80 a 120 km/h.

Modello Range Rover Elettrica Carrozzeria SUV grande Motori Elettrici Arrivo Gennaio 2027 Prezzo Da 165.400 euro

Range Rover Sport Elettrica

Anche la versione più sportiva è diventata elettrica e come la sorella maggiore la Range Rover Sport EV mantiene lo stesso fisico della controparte benzina, superando (e non di poco) la più potente SV per quanto riguarda la coppia: 850 Nm contro 800. Merito dello stesso powertrain della Range Rover, che proietta il SUV inglese da 0 a 100 km/h in 4,3", appena mezzo secondo in meno rispetto alla SV.

Range Rover Sport Electric

Foto di: Land Rover

In arrivo nelle concessionarie a inizio anno l'autonomia dichiarata è di 607 secondo il ciclo WLTP, con potenza di ricarica che arriva a 350 kW, così da recuperare 220 km in appena 10 minuti.

Modello Range Rover Sport Elettrica Carrozzeria SUV grande Motori Elettrici Arrivo Gennaio 2027 Prezzo Da 105.800 euro

Range Rover Evoque 2027

Ormai pronta per la pensione la Range Rover Evoque dirà addio al listino Land Rover con un model year, destinato ad aggiornarne alcuni contenuti, anche se ancora non sappiamo quali. Potrebbe ricevere un qualche dettaglio estetico modificato e motori rinnovati, assieme a novità a livello di infotainment.

Range Rover Evoque restyling

Gli interni comunque dovrebbero mantenere l'arredamento attuale, ricevendo con ogni probabilità nuove scelte per quanto riguarda materiali e colori. La presentazione è prevista per fine 2027, con arrivo nelle concessionarie nei primi mesi del 2027.

Modello Range Rover Evoque 2027 Carrozzeria SUV medio Motori Mild hybrid, plug-in Arrivo Inizio 2027 Prezzo n.d.

Range Rover Velar 2027

Per la Range Rover Velar vale lo stesso discorso fatto per la Evoque: il 2027 sarà l'anno della dismissione, ma non prima di un leggero aggiornamento portato da un nuovo model year. Anche in questo caso non ci aspettiamo novità estetiche particolari, piuttosto qualche elemento estetico (sia dentro sia fuori) aggiornato in punta di matita.

Range Rover Velar

Lato motorizzazioni dovrebbero rimanere il plug-in benzina e diesel mild hybrid, magari con qualche incremento di potenza.

Modello Range Rover Velar 2027 Carrozzeria SUV medio Motori Mild hybrid, plug-in Arrivo Inizio 2027 Prezzo n.d.

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