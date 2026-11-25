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Dacia Sandero Stepway GPL (2026), la prova dei consumi reali

Ottima efficienza, almeno fuori città, per la nuova motorizzazione 1.2 turbo benzina/GPL da 122 CV. Como il cambio automatico

Foto di: Motor1.com

Fabio Gemelli

Di: Fabio Gemelli

25 nov alle 07:00

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La Dacia Sandero, con il suo favorevole rapporto prezzo/dotazioni e le motorizzazioni a GPL e ibride che aiutano a contenere i costi chilometrici, è da anni una delle auto più vendute in Europa e da alcuni mesi è presente nei listini in versione aggiornata e con nuovi e interessanti powertrain.

Tra questi c'è il nuovo 1.2 turbo tre cilindri a benzina e GPL da 122 CV proposto sulla Dacia Sandero Stepway Eco-G 120 auto, la versione che ho guidato durante la mia prova dei consumi reali. Nei 360 km da Roma a Forlì la cinque porte rumena con alimentazione bifuel benzina/GPL e cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti è riuscita a ottenere un'ottima media di 5,25 l/100 km (19,05 km/l). La spesa per il GPL del viaggio è stata di soli 15,67 euro.

Dacia Sandero Stepway (2026): i dati della prova

Dacia Sandero Stepway (2026): quanto consuma

Dacia Sandero Stepway (2026): quanto consumano le concorrenti

Dacia Sandero Stepway (2026): come va

Dacia Sandero Stepway (2026): i dati

Allestimento Dacia Sandero Stepway extreme Eco-G 120 auto Prezzo base 20.300 euro Data prova 16/11/2026 Meteo (partenza/arrivo) Sereno, Variabile, 20° / Nuvoloso, 8° Prezzo carburante 0,829 euro/l (GPL) Chilometraggio totale a inizio prova 5.275 km Chilometraggio totale a fine prova 6.280 km Velocità media Roma - Forlì 74 km/h Pneumatici Linglong Eco Master e

205/60 R16 92H

(Etichetta UE: C, C, 71 dB)

Dacia Sandero Stepway (2026): quanto consuma

La buona efficienza dimostrata nel tratto Roma Forlì dalla Dacia Sandero Stepway tende però a non ripetersi nell'utilizzo quotidiano, soprattutto nella guida in città e in autostrada, dove i consumi aumentano abbastanza. Per fortuna c'è il serbatoio da 50 litri di GPL che aiuta a garantire un'autonomia a gas di almeno 540 km. Poi c'è il serbatoio di benzina da altri 50 litri che funge da riserva per autonomie complessive importanti.

Dacia Sandero Stepway Eco-G 120, fuori citta è molto efficiente

Foto di: Dacia

I consumi tornano invece molto bassi quando si guida su percorsi extraurbani a velocità ridotta, condizione in cui è possibile toccare autonomie teoriche a GPL vicine ai 1.000 km. In questo caso i due serbatoio possono permettere autonomie totali non lontane dai 2.000 km.

Percorso Consumo e autonomia teorica

Misto urbano-extraurbano

8,0 l/100 km (12,5 km/l)

625 km di autonomia teorica a GPL Autostrada

9,2 l/100 km (10,8 km/l)

540 km di autonomia teorica a GPL

Economy run

5,0 l/100 km (20,0 km/l)

1.000 km di autonomia teorica a GPL

Media reale 5,25 l/100 km (19,05 km/l) Computer di bordo 5,2 l/100 km Alla pompa 5,3 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Dacia Sandero Stepway (2026): la scheda tecnica

Alimentazione: Ibrido (Benzina/GPL, 1.199 cc)

Potenza: 90 kW

Emissioni di CO2 (WLTP): 116 g/km

Massa a vuoto: 1.222 kg

Rapporto potenza/tara: 69,391 kW/t

Omologazione: Euro 6E-BIS-FCM (Risp Reg UE 715/2007*2023/443 EC)

Dacia Sandero Stepway (2026): quanto si spende di GPL?

Quanto si spende Spesa Spesa reale (Roma-Forlì) 15,67 euro Spensa mensile (800 km al mese) 34,82 euro Quanto fa con 20 euro 460 km Quanto fa con un pieno 952 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.

Dacia Sandero Stepway (2026): quanto consumano le concorrenti?

Nella classifica dei consumi reali, il risultato della Dacia Sandero Stepway si posiziona al terzo posto della graduatoria, davanti alla precedente Dacia Sandero Streetway TCe 100 Gpl ECO-G (5,65 l/100 km - 17,7 km/l), alla Hyundai Bayon 1.2 Gpl Manuale (5,85 l/100 km - 17,0 km/l) e alla più grande Dacia Bigster mild hybrid-G 140 (6,20 l/100 km - 16,1 km/l).

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Fonte: Dacia

Le sole auto a GPL che consumano di meno della nuova Dacia sono la piccola Hyundai i10 1.0 GPL (5,20 l/100 km - 19,2 km/l) e la full hybrid con impianto a GPL Kia Niro 1.6 GDi Tri-Fuel Hybrid GPL DCT (5,10 l/100 km - 19,6 km/l).

La video prova della Dacia Sandero Stepway GPL (2026)

Dacia Sandero Stepway (2026): cosa mi è piaciuto e cosa no

L'auto che ho guidato è una Dacia Sandero Stepway extreme Eco-G 120 auto, la versione top di gamma tra le alimentazioni a GPL che oltre alla caratterizzazione in stile offorad dell'allestimento Stepway offre il cambio automatico, i cerchi in lega da 16" neri e le finiture interne ed esterne color rame.

Dacia Sandero Stepway Eco-G 120, gli interni

Foto di: Dacia

In più ci sono i fari fendinebbia, il Keyless entry, i sensori parcheggio anteriori e posteriori (con retrocamera), il freno a mano elettrico, il climatizzatore automatico mono-zona, la strumentazione digitale da 7", il display centrale dell'infotainment da 10", il cruise control, il Blind Spot Warning e i tappetini in gomma. Il tutto per un prezzo di listino che con l'aggiunta della vernice metallizzata Giallo Ambra tocca i 21.050 euro.

Cosa mi piace Cosa non mi piace Consumi molto ridotti fuori città e grande autonomia Scarsa insonorizzazione e vibrazioni sensibili Buon rapporto prezzo/dotazioni Assetto piuttosto rigido sulle buche Semplicità costruttiva e di utilizzo Plastiche interne un po' dure Abbondanza di prese USB-C Cambio automatico poco reattivo

Una cifra molto interessante per questa hatchabck compatta che sembra quasi un crossover, ha buone capacità di carico, un ottimo rapporto prezzo/dotazioni e che permette di risparmiare tanto sulle spese del carburante. Anche la semplicità e praticità di utilizzo è adatta a ogni tipo di guidatore, accompagnata dal sempre comodo cambio automatico che qui però mi è sembrato un po' lento nella scelta dei rapporti. Peccato per alcune pecche ancora presenti come una certa durezza di assetto che si traduce in vibrazioni e ridotto comfort sonoro.

Tutto sulla Dacia Sandero

Tutti i motori della Dacia Sandero

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