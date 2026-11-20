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Le 10 auto a benzina più veloci del mondo, da 0 a 100 km/h

Ferrari, Lamborghini e altre supercar si sfidano per entrare nella Top 10 dell'accelerazione bruciante nello 0-100, fino a 1,9 secondi

Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Fabio Gemelli

Di: Fabio Gemelli

20 nov alle 07:00

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Fin da quando è stata inventata l'auto, ormai da 140 anni, la velocità è uno degli argomenti più discussi e ricercati tra gli appassionati, almeno fino alla diffusione praticamente globale di autovelox, Tutor, telecamere e dispositivi di controllo vari.

Una caratteristica altrettanto importante e decisamente meno contraria alle regole di sicurezza e al codice della strada è quella dell'accelerazione da fermo, tipicamente espressa in secondi per passare da 0 a 100 km/h. Il dato dello "0-100" o dello "0-62 mph" è ancora un ottimo indicatore della capacità di un'auto di offrire divertimento e tanta adrenalina nello scatto da fermo e piace sia ai clienti che alle case auto che lo utilizzano come poderoso argomento di vendita.

Ma quali sono oggi le auto più veloci nello 0-100? Noi ci siamo qui concentrati su quelle che hanno anche un motore a benzina, ovvero quelle supercar a benzina "pure" o ibride che provano ad avvicinarsi alle quasi irraggiungibili auto elettriche da 1,5 secondi. Qui sotto trovate la Top 10 delle auto a benzina più veloci da 0 a 100 km/h. In questa classifica, che riporta i dati dichiarati dalla case, abbiamo inserito solamente le auto ancora o già in produzione a novembre 2026. In caso di tempo identico abbiamo inserito in posizione migliore l'auto prodotta in più esemplari.

10. Donkervoort P24 RS

Donkervoort P24 RS

Foto di: Alex Goy | Motor1

La Donkervoort P24 RS è una parente ormai lontanissima della storica Lotus Seven, almeno come schema meccanico a motore anteriore, trazione posteriore, tanta leggerezza costruttiva, parafanghi in stile motociclistico e un bel po' di potenza. In questo caso sono 600 CV sprigionati dal 3.5 V6 biturbo di origini Ford e "appoggiati" su un'auto che pesa appena 780 kg (rapporto peso/potenza di 1,3 kg/CV). Il tutto si traduce in uno scatto 0-100 in circa 2,5 secondi, non dichiarati ufficialmente per i 150 esemplari previsti.

Accelerazione 0-100 km/h: 2,5 secondi circa

Prezzo: 298.500 euro (IVA e tasse escluse)

9. Aston Martin Valhalla

Aston Martin Valhalla

Foto di: Aston Martin

L'Aston Martin Valhalla è la nuova hypercar del celebre marchio britannico di auto sportive che, dopo la Valkyrie, si diverte a stupire gli appassionati di velocità, scatto e piacere di guida. In questo caso a far raggiungere i 100 km/h da fermo in 2,5 secondi ci pensa un un powertrain ibrido plug-in composto da un motore 4.0 V8 biturbo da 828 CV e da tre motori elettrici per 1.079 CV totali e 350 km/h. Con un peso di 1.655 kg il rapporto peso/potenza è di 1,53 kg/CV. La produzione prevista è di 999 esemplari tra Valhalla e Valhalla Spider.

Accelerazione 0-100 km/h: 2,5 secondi

Prezzo: 1.014.705 euro

8. Porsche 911 Turbo S

Porsche 911 Turbo S

C'è posto anche per una Porsche in questa classifica, per l'esattezza per la nuova 911 Turbo S che con l'elettrificazione riesce a passare da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi. Il merito è anche del sistema T-Hybrid che combina motore boxer 3.6 litri biturbo e motore elettrico integrato nel cambio PDK per ottenere 711 CV su un peso a vuoto di 1.725 kg (2,42 kg/CV). La velocità massima è pari a 322 km/h.

Accelerazione 0-100 km/h: 2,5 secondi

Prezzo: 280.263 euro

7. Ariel Atom 4RR

Ariel Atom 4RR

Foto di: Ariel Motors

Un'altra "chicca" a produzione artigianale presente in questa Top 10 è la Ariel Atom 4RR, ultima evoluzione di quello che è ormai un classico tra le piccole supercar britanniche a ruote scoperte (o quasi) omologate per l'uso stradale. La biposto con telaio a traliccio tubolare nudo e motore Honda 2.0 turbo da 532 CV scatta da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi e arriva quasi a 282 km/h. Con una massa di 669 kg ha un rapporto peso potenza di 1,25 kg/CV. Produzione probabilmente limitata a 25 esemplari.

Accelerazione 0-100 km/h: 2,4 secondi

Prezzo: 250.000 euro (IVA e tasse escluse)

6. Lamborghini Fenomeno

Lamborghini Fenomeno

Foto di: Lamborghini

La Lamborghini Fenomeno è una few-off, cioè una vera rarità prodotta in numeri molto limitati e degna erede delle più veloci supercar di Sant'Agata Bolognese col motore V12. Derivata dalla Revuelto, ha il V12 di 6,5 litri e 835 CV affiancato da tre motori elettrici per sprigionare 1.080 CV complessivi, pesare 1.775 kg e avere un rapporto peso potenza di 1,64 kg/CV. Il tempo di accelerazione 0-100 è di 2,4 secondi, la velocità massima di questa ibrida plug-in supera i 350 km/h e la produzione prevista è di 29 esemplari, più 15 esemplari di Fenomeno Roadster.

Accelerazione 0-100 km/h: 2,4 secondi

Prezzo: 3 milioni di euro circa (IVA e tasse escluse)

5. Ferrari 849 Testarossa

Ferrari 849 Testarossa

Foto di: Ferrari

Con la Ferrari 849 Testarossa entriamo nell'esclusivo mondo delle vetture di Maranello, con un modello appartenente alla gamma "normale" che vanta un tempo inferiore ai 2,3 secondi per andare da 0 a 100 km/h. Merito del motore ibrido 4.0 V8 biturbo benzina (830 CV) più tre elettrici da 1.050 CV totali su un peso a vuoto di 1.570 kg (1,49 kg/CV) che la porta anche a superare i 330 km/h. C'è pure la versione aperta Spider.

Accelerazione 0-100 km/h: <2,3 secondi

Prezzo: 460.000 euro

4. Ferrari F80

Ferrari F80

Foto di: Ferrari

Il programma Supercar del Cavallino Rampante propone oggi la Ferrari F80, una vera belva stradale che è capace di "bruciare" lo 0-100 in 2,15 secondi. Tale risultato è da attribuire in particolare al motore ibrido V6 turbo da 900 CV che unito a tre motori elettrici arriva a toccare i 1.200 CV complessivi. Il tutto con un peso a secco di 1.525 kg che porta a 1,27 kg/CV di peso/potenza. Velocità massima di 350 km/h e produzione prevista di 799 esemplari.

Accelerazione 0-100 km/h: 2,15 secondi

Prezzo: 3,6 milioni di euro

3. Chevrolet Corvette ZR1X

Chevrolet Corvette ZR1X

Foto di: Chevrolet

Saliamo sul podio di questa speciale classifica 0-100 a benzina e ci spostiamo per la prima volta in America per scoprire che l'incredibile Chevrolet Corvette ZR1X ha un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi. La poderosa coupé americana sfrutta la trazione integrale del sistema ibrido basato sul V8 biturbo di 5,7 litri e l'elettrico da 1.267 CV totali. Il tutto per 1.804 kg a vuoto, 1,42 kg/CV e una velocità massima di 375 km/h.

Accelerazione 0-100 km/h: <2 secondi

Prezzo: 210.000 euro circa (IVA e tasse escluse)

2. Czinger 21C

Czinger 21C

C'è un'altra americana nell'empireo dei mostri di accelerazione che hanno anche un motore a benzina ed è la Czinger 21C che dichiara uno 0-100 in 1,9 secondi. A permetterlo è una motorizzazione spettacolare composta da 2.9 V8 biturbo (750 CV) e tre motori elettrici per un totale di 1.267 CV, oltre a un peso di 1.610 kg e un ottimo rapporto peso/potenza di 1,27 kg/CV. La velocità massima della coupé biposto in tandem è di 330 km/h e la produzione prevista di 80 esemplari.

Accelerazione 0-100 km/h: <2 secondi

Prezzo: 3,6 milioni di euro

1. Koenigsegg Gemera HV8

Koenigsegg Gemera

Il genio di Christian von Koenigsegg non finisce mai di stupire e la sua Koenigsegg Gemera ne è un esempio lampante, con la sua prima posizione in classifica a quota 1,9 secondi per lo 0-100. La Gemera HV8, come dice il nome, monta un sofisticato powertrain ibrido 5.0 V8 biturbo da 1.500 CV che unito all'elettrico Dark Matter E-motor da 800 CV porta il totale a 2.300 CV. Con i suoi 2.022 kg di peso a vuoto il rapporto peso/potenza è spettacolare: 0,88 kg/CV. Quattro posti a sedere, velocità massima di 400 km/h e produzione prevista di 300 esempplari.

Accelerazione 0-100 km/h: 1,9 secondi

Prezzo: 2 milioni di euro (IVA e tasse escluse)

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Le 10 auto più veloci del mondo

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