È stata annunciata nel 2020, ma la produzione inizierà a fine 2024 e le prime consegne avverranno nel 2025. Eppure, la Koenigsegg Gemera continua a far parlare di sé.

La Mega-GT a 4 posti ha ricevuto due nuovi motori per soddisfare le esigenze di tutti i 300 fortunati che potranno permettersela staccando un assegno da almeno 1,5 milioni di euro.

La configurazione più estrema è da record, con una potenza complessiva di 2.300 CV.

1.400 CV possono bastare?

Nel 2020, la Koenigsegg era stata presentata con un 2.0 3 cilindri abbinato a tre motori elettrici e una potenza di 1.700 CV e 3.500 Nm di coppia. La nuova versione “base”, però, è stata completamente rivista dagli ingegneri svedesi, con l’adozione di un unico motore elettrico chiamato “Dark Matter” capace di erogare da solo 800 CV e 1.250 Nm.

Koenigsegg Gemera, la versione di serie

In totale, la Gemera riesce a sprigionare 1.400 CV e 1.850 Nm risultando al tempo stesso più leggera e più rapida in accelerazione, anche se Koenigsegg non specifica quanto il nuovo modello riesca a far meglio rispetto allo 0-100 km/h in 1,9 secondi della versione precedente.

Koenigsegg Gemera, il nuovo setup

Da notare come la Gemera sia abbinata al nuovo cambio LSTT (Light Speed Tourbillon Transmission), un’evoluzione dell’LST a 9 rapporti montato sulla Jesko. Questa nuova trasmissione è alla base anche della variante da record della Koenigsegg.

Il mostro con l’Hot V8

La Casa svedese, infatti, non ha dormito sugli allori e ha studiato una Gemera ancora più esagerata. Al posto del 2.0 3 cilindri, è stato montato il 5.0 V8 della Jesko, che, unito all’unità elettrica Dark Matter, può raggiungere i 2.300 CV e 2.750 Nm di coppia se si utilizza etanolo E85.

Koenigsegg Gemera, gli interni

La Gemera HV8 (“Hot V8”), quindi, diventa l’auto di serie più potente del mondo, con prestazioni che – anche se non sono state annunciate ufficialmente – saranno sicuramente da pelle d’oca.

Al di là della differenza di potenza tra i due modelli, chi desidera la HV8 deve prepararsi a sborsare 400.000 euro in più rispetto al prezzo di listino base. Senza includere le varie e immancabili personalizzazioni.