Prosegue la collaborazione fra Alfa Romeo e la maison d'alta orologeria Eberhard & Co. che dopo lo speciale Quadrifoglio Verde del 2019 propone ora il nuovo cronografo in serie limitata Alfa Romeo 110° Anniversario.

L'orologio celebrativo con cui Eberhard festeggia i centodieci anni della Casa del Biscione ha una produzione di soli 110 esemplari numerati che ne fanno da subito un pezzo da collezione. Questa nuova limited edition è in vendita anche in Italia a un prezzo di 4.980 euro presso i concessionari autorizzati Eberhard & Co.

Movimento meccanico e automatico

Passando al lato squisitamente tecnico vediamo che il nuovo cronografo ha cassa in acciaio di 42 mm ha un movimento meccanico a carica automatica ha un pulsante coassiale alla corona a ore 3 per l'azzeramento cronografico.

Il fondello è costituito da un vetro zaffiro piatto serrato da 6 viti e personalizzato con incisioni e il logo di Alfa Romeo, contribuendo all'impermeabilità a 30 metri. Il cinturino è in tessuto gommato grigio.

Sul quadrante argentato con scala tachimetrica esterna spicca il logo dei 110 Anni Alfa Romeo che vede il Biscione stilizzato al centro del contatore a ore 3.

"Anima sportiva e ricercatezza estetica"

Nel presentare il nuovo cronografo Alfa Romeo 110° Anniversario l'amministratore delegato di Eberhard Italia, Mario Peserico, ha detto: