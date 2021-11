Caffini con lo Straiker si è posta come obiettivo quello di risolvere una esigenza operativa per le operazioni di irrorazione. La premessa è che riuscire a soddisfare le esigenze di meccanizzazione di aziende agricole di grosse dimensioni non è un compito affatto semplice, soprattutto quando si tratta di una categoria particolare di attrezzature, come quella dei polverizzatori semoventi.

In questo campo la difficoltà nel riuscire ad accontentare le diverse richieste di tutti i clienti aumenta notevolmente. Parliamo di macchine che hanno un importante compito, trattare le colture al fine di prevenire o nel peggiore dei casi arginare malattie che ormai hanno contagiato la coltivazione, lavorando in piena sicurezza.

Per questo devono essere in grado di intervenire in tempi ristretti ed adattarsi alle diverse coltivazioni senza creare grosse perdite di tempo all’operatore. Per questi motivi elevata capacità operativa, flessibilità d’impiego e grande tecnologia a bordo sono i punti cardine del nuovo polverizzatore STRIKER di casa Caffini, proposto in due versioni, 3.000 e 4.000, che si differenziano per capacità della cisterna.

Analizziamo nello specifico questa macchina per osservare le numerose soluzioni tecnologiche adottate per renderla così efficace e polivalente.



Adattabile ad ogni situazione

Caffini con gli Straiker 3000 e 4000 riesce a passare da una coltivazione all’altra in tempi ridotti e questa è una delle priorità assolute per gli agricoltori che scelgono di acquistare queste attrezzature.

Non tutte le colture però si presentano allo stesso stadio vegetativo, e quindi alla stessa altezza. Per ovviare a questa problematica in fase di costruzione è stato progettato un telaio in acciaio strutturale con una luce libera da terra di 1.250 mm per il modello 3000 e di 1.500 mm o 1.500 mm per il 4000.

Modello Potenza motore (Cv) Capacità cisterna (L) Range carreggiata (mm) Luce da terra (mm) Dimensioni barra (m) Striker 3000 173 3.000 2.250-3.000 1.500 21-24-27-28 Striker 4000 173 4.000 2.250-3.000 1.500 24-27-28-30-32-36

Se ciò non dovesse bastare a richiesta, nelle due versioni è possibile avere una configurazione con altezza da terra aumentata in un range che varia da 1.250 a 1.800 mm. Tra le doti tecniche di questo polverizzatore semovente spiccano in particolar modo le quattro ruote motrici con ben tre possibilità di sterzo tra cui scegliere.

Si passa infatti tramite un semplice interruttore in cabina dalla classica sterzatura anteriore a quella anteriore e posteriore contrapposta, per diminuire il raggio di sterzata, fino ad arrivare a quella cosiddetta a granchio, ovvero anteriore e posteriore parallela.



Per tutti gli interfila

Un altro problema per i Caffini Straiker 3000 e 4000 da affrontare è quello dell’interfila. Ogni coltivazione ha la propria distanza di semina e in alcuni casi ci sono differenze considerevoli tra di esse.

Basti pensare al frumento che ha un’interfila di soli 15 cm mentre quella del pomodoro arriva anche a 130-150 cm. Lo STRIKER 3000 esce di fabbrica con pneumatici 300/95 R42, mentre sui modelli superiori, data la maggior luce da terra vengono montati cerchi e gomme di misura maggiore, più precisamente 340/85 R48.

Per adattarsi al meglio ai diversi interfila lo STRIKER viene dotato di serie della regolazione manuale della carreggiata tramite un apposito crick. Per rendere ancora più rapida ed agevole questa operazione, come optional, è disponibile la regolazione della carreggiata in modo idraulico. La regolazione varia in un range compreso tra 1.800 e 2.250 mm (al centro delle ruote) per il modello più piccolo e sale da 2.250 fino a 3.000 mm per i modelli superiori. Inoltre l’ottima ripartizione dei pesi sui due assali permette a questa macchina di offrire buone doti di trazione anche in condizioni di terreno umido o bagnato.



Freni e sospensioni

Anche sui Caffini con gli Straiker 3000 e 4000 quando si viaggia a pieno carico le masse in gioco iniziano ad essere considerevoli. Nel momento in cui è necessario arrestarsi bisogna quindi poterlo fare in piena sicurezza. È per questo che i progettisti di Caffini hanno messo a punto un sistema frenante, anzi due. Si tratta di due comparti distinti in grado di lavorare in sinergia per aumentare il potere frenante complessivo.

Il primo sistema si basa su un freno idraulico azionato direttamente dal joystick multi funzione, mentre il secondo è un tamburo posto sul ponte anteriore che viene azionato tramite il pedale classico. Per mantenere alto il livello di comfort in cabina sia durante le fasi di frenata, trasferimento o lavorazione sono state installate delle robuste sospensioni idro-pneumatiche in grado di assorbire al meglio tutte le asperità del suolo.

La forza motrice del motore Volvo Penta 4 cilindri da 5,1 L (Stage V) viene trasmessa alle ruote tramite una trasmissione Bosch Rexroth. Si tratta di motori ruota con pompa idrostatica, ripartitore di flusso e sistema antipattinamento azionabile direttamente dall’operatore.



Barra e sistemi di controllo

Sugli Straiker 3000 e 4000 sono stati installati diversi sistemi di controllo automatico della barra per poter lavorare in ogni condizione. Uno di questi è l’equilibratore a pendolo che permette di mantenere un parallelismo ottimale della barra nei confronti del terreno, garantendo così la massima uniformità del trattamento.

Inoltre tutti i polverizzatori sono equipaggiati di serie con il correttore d’assetto, che permette di adattare la barra alle lavorazioni in terreni anche con forti pendenze. Per garantire robustezza e durevolezza nel tempo tutte le articolazioni della barra sono costituite da perni rettificati in acciaio e bronzine auto-lubrificanti.

Sono disponibili a catalogo barre distributrici con lunghezze da 18 a 38 m. Tutte le operazioni per la preparazione del trattamento possono essere eseguite dalla stessa postazione grazie a valvole multi funzione per il controllo delle fasi di caricamento, ritorno, lavaggio dell’impianto e del serbatoio. Il loro azionamento è guidato da semplici pittogrammi a colori.

La cisterna ha una capacità di 3.000 L nei o da 4.000 L nel modello più grande. Il carico dei prodotti fitosanitari, sia in polvere che liquidi, viene agevolato tramite l’apposito premixer, che grazie a speciali ugelli ad alta pressione diluisce i prodotti rapidamente al suo interno.

Una volta pronti vengono incorporati nel serbatoio tramite un potente idro-eiettore, evitando qualsiasi contatto con l’operatore. Il premixer inoltre è dotato di un getto rotativo lava contenitori grazie al quale è possibile recuperare completamente il loro contenuto per poi smaltirli in maniera corretta.

Controllo totale

La cabina degli Straiker 3000 e 4000 è ampia, spaziosa e sicura. La grande superficie vetrata consente all’operatore di avere sempre tutta la macchina sotto controllo. Sulla plancia dei comandi spiccano due monitor montati a sbalzo.

Il primo è un display a colori che serve a tenere sotto controllo i parametri motore, i livelli dei liquidi, le temperature e gli allarmi di errore dell’impianto di trazione. Il secondo invece prende il nome di CB9, si tratta di un grande schermo retroilluminato con menu guida di facile gestione e controllo.

Esso svolge numerose funzioni di controllo della barra, come la distribuzione automatica dei litri per ettaro, la visualizzazione digitale del livello di liquido nel serbatoio, l’apertura e la chiusura elettroidraulica della barra e la possibilità di integrazione con guida DGPS/GLONASS tramite l’apposita antenna posta sul tetto della cabina.

Inoltre tramite la funzione Section Control le sezioni della barra vengono chiuse in automatico in caso di sovrapassaggio, angoli o punte e grazie all’utilizzo di un apposito sonar la barra viene mantenuta in automatico alla stessa altezza da terra.