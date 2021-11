La rubrica che Motor1.com dedica ai piccoli e giovani costruttori di auto sportive, di lusso, supercar e hypercar vede protagonista in questa terza puntata una vera e propria startup italiana e per la precisione romana. Parliamo del progetto Superperformante che nasce dalla passione e dalle diverse competenze del Ceo e fondatore Davide Angelelli per partire con la D-One, un'autentica hypercar ibrida progettata per arrivare a 1.350 CV e toccare i 490 km/h.

L'ambizioso progetto Superperformante D-One non è ancora su strada e le foto che vedete qui sotto sono rendering digitali, ma la premesse sembrano quelle giuste per poter dar vita a una vettura davvero eccezionale per prestazioni, tecnologie e innovazioni che sono già coperte da diversi brevetti dalla startup romana. La forza di questa realtà emergente in attesa solo di concretizzare gli sforzi fatti fino a oggi è la grande motivazione che spinge tecnici e ingegneri impegnati all'interno di una struttura snella nella creazione della D-One.

Superperformante D-One, il rendering

Anno di fondazione 2017 Fondatore Davide Angelelli Sede / Produzione Roma, Huston / Roma Numero dipendenti 8 Fatturato dell'ultimo bilancio N.D.

Le supercar

A oggi le supercar marchiate Superperformante sono le tre varianti della D-One presentata nel 2020, a partire dalla versione standard e arrivando alla D-One S e alla pistaiola D-One R. Tutte si basano su un'architettura a motore centrale montato su un telaio in alluminio o lega di titanio e carrozzeria in fibre composite con forme da coupé molto moderne e grintose disegnate dallo stesso Angelelli.

Il sistema ibrido è composto da un propulsore a benzina V6 biturbo di quattro litri (o V8 di 4.8 litri) abbinato a due motori elettrici e alla trazione integrale, mentre diverse ali mobili garantiscono un'aerodinamica attiva specifica per i diversi modelli della Superperformante D-One. Altro elemento in comune alle tre hypercar è l'utilizzo di una tecnologia proprietaria e brevettata da Virtualmind, altra società creata dallo stesso fondatore.

Superperformante D-One

La Superperformante D-One è, vista esternamente, la versione col minor numero appendici aerodinamiche, ma sfrutta comunque l'effetto suolo ottenuto con uno speciale fondo piatto e una deportanza generata dall'aerodinamica attiva che carica 1.650 kg all'anteriore e 600 kg al posteriore. Il motore V6 biturbo + due elettrici offrono 1.000 CV di potenza totale. Il telaio è tubolare in alluminio e le sospensioni prevedono doppio braccio oscillante all'anteriore e multilink al retrotreno.

Il tipo di cambio utilizzato non è stato ufficializzato, mentre il prezzo finale è fissato in un milione di euro.

Scheda Tecnica Superperformante D-One Misure (Lung. x Larg. x Alt. x Passo) 4,66 x 1,96 x 1,13 m x 2,71 m Peso 1.250 kg Telaio / Carrozzeria Alluminio / Fibre composite Motore 4.0 V6 biturbo in posizione centrale + 2 motori elettrici (1.000 CV) Trazione Integrale Cambio - Pneumatici 285/30 R20 - 355/25 R21 Accelerazione 0-100 km/h - Velocità massima 490 km/h Anno di lancio 2020 Numero di esemplari A richiesta Prezzo indicativo 1.150.000 di euro

Superperformante D-One S

La versione più estrema da guidare su strada è la Superperformante D-One S che sfrutta un'aerodinamica attiva ancora più evoluta e, soprattutto, la tecnologia Organic Frame Design per il telaio in alluminio. In pratica si tratta di una struttura tubolare simile a uno struttura scheletrica organica realizzata con una speciale tecnologia SLM (fusione laser selettiva di metalli) e stampa 3D additiva.

Sulla versione S il motore arriva ad esprimere la bellezza di 1.200 CV, mentre le superfici mobili che formano l'aerodinamica attiva salgono da 12 a 16. In questo caso il prezzo sale a 1.350.000 euro. Scheda Tecnica Superperformante D-One S Misure (Lung. x Larg. x Alt. x Passo) 4,66 x 1,96 x 1,13 m x 2,71 m Peso 1.250 kg Telaio / Carrozzeria Alluminio Organic Frame Design / Fibre composite Motore 4.0 V6 biturbo in posizione centrale + 2 motori elettrici (1.200 CV) Trazione Integrale Cambio - Pneumatici 285/30 R20 - 355/25 R21 Accelerazione 0-100 km/h - Velocità massima 490 km/h Anno di lancio 2020 Numero di esemplari A richiesta Prezzo indicativo 1.350.000 di euro

Superperformante D-One R

A chi vuole il massimo delle prestazioni e vuole scendere in pista per track days o gare dei campionati GT2 e GT3 è disponibile poi la Superperformante D-One R che col motore V8 4.8 ibrido tocca i 1.350 CV e sfoggia una serie di appendici aerodinamiche mobili (venti in tutto) studiate proprio per la massima aderenza tra i cordoli.

Anche il telaio è di tipo speciale, sempre con tecnologia Organic Frame Design, ma in lega di titanio. La leggerezza è assicurata e anche le prestazioni, pur a fronte di un prezzo finale di 1.550.000 euro. In aggiunta agli altri modelli c'è anche la tecnologia predittiva che sulla base di telecamere e sensori prepara la vettura alle condizioni della pista affrontata

Scheda Tecnica Superperformante D-One R Misure (Lung. x Larg. x Alt. x Passo) 4,66 x 1,96 x 1,13 m x 2,71 m Peso 1.250 kg Telaio / Carrozzeria Alluminio Organic Frame Design / Fibre composite Motore 4.8 V8 biturbo in posizione centrale + 2 motori elettrici (1.350 CV) Trazione Integrale Cambio - Pneumatici 285/30 R20 - 355/25 R21 Accelerazione 0-100 km/h - Velocità massima 490 km/h Anno di lancio 2020 Numero di esemplari A richiesta Prezzo indicativo 1.550.000 di euro

Superperformante, le origini e il fondatore

Il principale artefice di questa interessante startup è il fondatore Davide Angelelli, architetto, designer e ingegnere cinquantunenne che lavora nella sede romana di Superperformante e in quella americana di Huston assieme ai fratelli Caudio Angelelli ed Emiliano Angelelli, rispettivamente ingegnere meccanico e ingegnere elettronico. L'azienda fondata nel 2017 si basa sul lavoro di otto dipendenti e si avvale di Aeromeccanica per la costruzione di parti e vetture complete.

Davide Angelelli

Aeromeccanica è un'altra delle società create da Angelelli e col nome Aeromeccanica Performance Development (Apd) è il cuore del progetto Superperformante. L'azienda romana opera al momento sulla base di un unico finanziatore e ha al momento tre preordini per altrettante Superperformante D-One. L'obiettivo è quello di arrivare a produrre 8/10 vetture all'anno e per questo è già in cantiere una GT stradale e anche un SUV.

Per quanto riguarda l'elettrificazione, Angelelli si dice ancora convinto della soluzione ibrida, pensando all'elettrico al 100% solo "quando il peso delle batterie sarà tecnologicamente conveniente rispetto ad un’auto sportiva".

Spirito innovativo da startup

L'animo da startup innovativa è nel DNA di Superperformante, progetto figlio sia di Virtualmind che di Aeromeccanica, entrambe coinvolte nella creazione della D-One. Particolarmente significativo è il numero di brevetti depositati dall'azienda romana che parte proprio dall'Organic Frame Design del telaio che attraverso la stampa 3D realizza una struttura ultra leggera che non utilizza incollaggi, viti e saldature e una rigidità torsionale superiore del 25/30%.

Molto significativo è poi il contributo della tecnologia di visione a 360° integrata con la guida autonoma Lidar brevettata da Virtualmind che sfrutta due o più telecamere per offrire una visione sferica omnidirezionale e senza angoli ciechi su un apposito head-up display che permette anche di fare a meno dei classici specchietti retrovisori.

Un'ulteriore tecnologia brevettata di Superperformante è quella legata all'aerodinamica attiva con superfici mobili esterne.