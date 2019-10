La conferma che i gruppi FCA e PSA hanno "in corso discussioni" per aggregarsi in un unico mega gruppo auto mondiale ha scosso i mercati e aperto nuovi scenari industriali. La fusione e la creazione di un nuovo colosso globale dell’auto si prospetta infatti come un elemento di rottura negli equilibri di mercato, ma anche a livello politico visti i complessi scenari di proprietà e "governance" dei due gruppi.

Un aspetto da non sottovalutare è poi quello dei numeri, ovvero del peso che hanno FCA Group e Groupe PSA a livello di vendite globali e per aree continentali, ma anche del fatturato e dei ricavi. Da questo punto di vista vogliamo qui riassumere la situazione confrontando i due gruppi e capire quali sono i pesi messi sulla bilancia dai due possibili alleati di domani.

PSA in vantaggio sulle vendite, ma negli USA non c'è

Un punto di partenza per capire chi ha più peso fra FCA e PSA è quello dei numeri di vendita, quelli relativi ai primi sei mesi del 2019 disponibili per entrambi i gruppi. Ciò che ne emerge è un netto vantaggio numerico di PSA, con 1.903.370 auto consegnato in tutto il mondo contro un totale di 1.157.000 per FCA.

Le consegne di auto nei primi sei mesi del 2019

FCA PSA EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa) 373.000 1.756.441‬ APAC (Asia Pacifico) 35.000 77.813 Nord America 596.000 - LATAM (America Latina) 148.000 69.268 TOTALE 1.157.000 1.903.370

A fare la differenza è il mercato Europa dove i francesi risultano più forti, grazie anche all’acquisizione del marchio Opel, mentre FCA si difende bene con il mercato del Nord America dove PSA è assente. Anche la forza di PSA in Cina e nei mercati asiatici è uno dei fattori che può far pensare ad un’alleanza sinergica fra i due gruppi, così come i buoni risultati in America Latina di FCA, superiori a quelli di PSA.

Questione di ricavi

Altri dati fondamentali per fare un confronto fra il "peso" dei due gruppi sono quelli finanziari, ovvero quei numeri che ci dicono quanto guadagna l’azienda, qual è il suo giro d’affari e quanti lavoratori occupa in tutto il mondo. Il fatturato (ricavi) è un punto nodale per l’accordo e vede ancora una volta prevalere PSA con 38,3 miliardi di euro contro i 26,7 miliardi di euro di FCA.

Risultati finanziari nei primi sei mesi del 2019

FCA PSA Fatturato 26.741.000.000 euro 38.340.000.000 euro Risultato operativo 1.527.000.000 euro 3.338.000.000 euro

Ancor più importante è il reddito (o risultato) operativo che vede in vantaggio PSA con 3,33 miliardi di euro che sono più del doppio rispetto agli 1,52 miliardi di euro di FCA.

FCA ha più marchi e stabilimenti, PSA più dipendenti

Un confronto interessante è poi quello che riguarda i marchi posseduti da entrambi i gruppi, fronte che vede in vantaggio FCA. Il gruppo italo americano vince anche sul numero degli stabilimenti nel mondo, mentre i francesi si prendono la rivincita nel numero di dipendenti.

Stabilimenti, dipendenti e marchi