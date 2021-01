Al mondo c'è chi non si separerebbe mai dalla propria auto, e coltiva il desiderio di poterla ammirare in ogni momento. Coccolarla e apprezzarne le forme non solo in foto, ma potendo stare con lei il più possibile. E magari - scherzando ma non troppo - dice agli amici che potendo la metterebbe nel salotto di casa.

Un sogno, almeno se non si ha il budget giusto. Dalla AD Dal Pozzo, società specializzata nell'arredo di interni, arriva il progetto DeBox. Per chi non si accontenta del solito box.

Il box in casa

Niente garage dove l'auto si trova a dividere lo spazio con scatoloni, biciclette, sci e chissà cos'altro. Anzi. Per lei la casa si modifica, i mobili si spostano e l'intero arredamento nasce per abbracciarla e valorizzarla.

I petrolhead possono così voltarsi in ogni momento e riempirsi lo sguardo con le forme dei loro bolidi firmati Ferrari, Lamborghini e così via, magari mentre guardano un film o gustano una pasto. E non solo: le scelte degli ambienti di DeBox della AD Dal Pozzo sono praticamente infinite. Si può infatti personalizzare lo spazio optando per una sala da biliardo (occhi però ai colpi lunghi), sala cinema, roulette con tanto di croupier o galleria d'arte. Naturalmente a tema auto.

Su misura

L'unico limite è quindi la fantasia. Assieme naturalmente allo spazio e al budget: sono infatti circa 500mila gli euro richiesti per la realizzazione.

E a proposito di spazio, naturalmente basta avere quello giusto, come il cliente che in quel di Cannes si potrà gustare la vista delle sue 15 auto all'interno di un DeBox scavato in una collina.