A un passo dall’estate, l’app di noleggio di automobili Virtuo arriva anche a Roma. Si tratta di un servizio completamente digitale dedicato al noleggio a lunga percorrenza, disponibile ormai in diversi Paesi europei.

E visto che stiamo entrando nel pieno del periodo delle vacanze estive, l’app diventa più utile che mai, ora anche a Roma, Berlino e Lisbona, le ultime città in cui Virtuo è disponibile. Ma scopriamone di più.

Cos’è e a che serve Virtuo

A Milano funziona già da oltre un anno, la prima città italiana ad accogliere questo servizio di noleggio di automobili on demand e al 100% digitale. Peculiarità distintiva di Virtuo, la semplicità che è in grado di offrire, merito di una soluzione che potremmo definire app-centrica.

In sostanza, si fa tutto con l’applicazione per smartphone, Android o iPhone che sia (link al download in fondo), app che permette persino di fare da chiave dell’auto noleggiata o da strumento per compilare i rapporti sui danni, precedenti e non.

Virtuo, come anticipato, funziona in Italia a Milano e a Roma, ma è utilizzabile anche e soprattutto oltreconfine: in Francia (a Parigi e in tante altre città, visto che nasce proprio lì), Germania (a Berlino e Monaco di Baviera), Portogallo (a Lisbona), Regno Unito (a Brighton, Bristol, Londra, Manchester e Edimburgo) e Spagna (a Barcellona, Madrid, Valencia, Malaga e Siviglia).

Come funziona Virtuo

Una volta scaricata l’app, Virtuo invita l’utente a creare un account, chiedendo un selfie oltre a una foto della carta d’identità e della patente di guida. Confermata l’identità, si riceverà una e-mail all’indirizzo indicato, utile a confermare e ad abilitare il servizio di noleggio auto.

L’interfaccia dell’applicazione è piuttosto intuitiva, ma ci sono anche dei contenuti informativi che permettono di saperne di più. La schermata principale è la sede dove inviare la richiesta di noleggio e scegliere le auto disponibili, mentre la barra di navigazione inferiore permette di accedere alle altre sezioni dell’app.

“Prenotazioni” e “il mio account sono le due pagine di riepilogo, mentre “Aiuto” è la sezione che fa da centro di assistenza per ottenere informazioni utili di varia natura sui servizi di noleggio offerti e sul funzionamento generale dell’app.

Come noleggiare un’auto

Basta toccare “Prenota un’auto” dalla schermata principale dell’app Virtuo e seguire le istruzioni riportate a schermo, scegliendo il luogo di ritiro o di consegna più comodo, le date utili, l’auto che si desidera noleggiare e gli eventuali servizi aggiuntivi. L’app indica da subito i costi, per mettere in chiaro prezzi e spese necessarie per il noleggio.

Poche ore prima dell’inizio del noleggio richiesto Virtuo permette di scaricare la chiave digitale dell’auto per sbloccare le portiere e iniziare così il viaggio. Questo però non prima di aver segnalato lo stato del veicolo, dichiarando gli eventuali danni con delle foto indicative.

Per terminare il noleggio basta riconsegnare (anzi riportare) l’auto nel medesimo indirizzo o stazione di ritiro, compilare il rapporto conclusivo sui danni e concludere il noleggio dall’app, tutto qua. Per maggiori dettagli in proposito, vi consigliamo di visitare la pagina dedicata del centro assistenza di Virtuo.