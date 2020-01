Presentato per la prima volta nel 2018 come concept pensato per le gare in pista, Lamborghini Urus ST-X ha fatto il suo debutto ufficiale l'anno successivo come "il primo Super SUV nel mondo delle corse".

Secondo alcune voci, la Urus ST-X farà la sua prima apparizione nel 2020, ma un report di Autoblog.com confermerebbe il programma. Lo stesso Maurizio Reggiani, a capo del dipartimento R&D di Lamborghini, ha affermato che questa versione del super SUV sarà presente alla finale mondiale del Lamborghini Super Trofeo 2020, in programma dal 31 ottobre al 1 novembre a Misano, in Italia. "Ci sarà una gara dimostrativa in cui presenteremo il formato", ha detto Reggiani.

Fotogallery: Lamborghini Urus ST-X

10 Foto

Dieta ferrea

L'Urus ST-X non riceverà un aggiornamento a livello motoristico, il che significa che manterrà il V8 da 4.0 l a bi-turbo dalla Urus stradale, offrendo 650 cavalli e 850 Nm di coppia. Tuttavia, va sotto i ferri per perdere un quarto del peso, stimato in 550 chilogrammi e portare la massa a vuoto sui 1.650 kg.

Con la versione ST-X riconfermata, la gamma Urus si espanderà con una versione pronta ad affrontare i campi gara che sarà protagonista del suo monomarca.

Un'altra aggiunta alla gamma Urus sarebbe rappresentata da una versione ibrida. E non è solo un ibrido: è un ibrido plug-in che verrà costruito sulla piattaforma attuale di Urus. Fortunatamente, la piattaforma Urus è pronta per l'elettrificazione, come dimostra Porsche Cayenne con la variante e-hybrid.

Crisi di identità?

Tuttavia, persiste il problema della versione ibrida. Visto che anche gli altri SUV sono sotto l'egida di Volkswagen e ottengono le stesse versioni ibride, la sfida è quella di differenziare l'ibrido plug-in dal resto dei suoi modelli omologhi.

"La parte più importante sarà definire in che modo una Lamborghini deve utilizzare questa energia elettrica e in che modo possiamo essere diversi dagli altri utenti di questa piattaforma", stando a quanto ha dichiarato Reggiani.