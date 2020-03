Le quattro McLaren F1 GTR che gareggiarono alla 24 Ore di Le Mans del 1995 ora festeggiano i loro 25 anni in occasione del Concorso d'Eleganza Hampton Court Palace, dal 4 al 6 settembre 2020. Il concorso è presentato da A. Lange & Sohne, già partner principale del Concorso d'Eleganza Villa d'Este, e ha luogo in un palazzo reale situato nel distretto londinese di Richmond upon Thames.

Le protagoniste dell'esposizione sono proprio le stesse auto che arrivarono prima, terza, quarta e quinta alla gara del 1995, con alle spalle uno sviluppo di soli cinque mesi partendo dalla McLaren F1 di serie.

Un concorso di alto livello

"Il Concorso d'Eleganza consiste nel far luce sulle storie e le creazioni più sorprendenti del mondo dell'automobilismo" dice Andrew Evans, Direttore del Concorso "e nel portarle in uno dei palazzi più belli del mondo per i nostri visitatori."

L'esposizione del "Concours of Elegance" quindi è riservata solo alle auto più particolari, straordinarie e vincenti, o alle imprese automobilistiche più importanti della storia. In passato, ad esempio, ha ospitato una celebrazione per la conquista dei primi quattro posti - oltre al sesto - da parte della Jaguar D-Type a Le Mans.

Un'auto da gara inaspettata

La McLaren F1 GTR non faceva parte dei piani della Casa inglese in un primo momento: furono i clienti stessi a voler portare le proprie auto in gara. Per questo motivo, la Casa iniziò i test della F1 GTR nel gennaio 1995, con la 24 Ore di Le Mans - a giugno - nel mirino. Oltre al successo in quest'ultima, McLaren si aggiudicò anche i primi quattro posti della GT1.

"Un'auto che nessuno si aspettava" continua Evans "e che poi è passata ad essere una delle più spettacolari vincitrici della gara automobilistica più difficile al mondo. Siamo entusiasti di riunire queste straordinarie auto quest'anno, ma in realtà è solo una piccola parte di una curatissima selezione di automobili speciali, allestite appositamente per il nostro evento."