La tanto richiesta Range Rover a tre porte è arrivata. Si chiama Adventum Coupé e si tratta della versione di Niels van Roij Design della Range Rover SV Coupé. Lo studio di design landese ha deciso infatti di produrla dato che Land Rover sembra non averne intenzione, e sarà disponibile in tiratura limitata di 100 esemplari.

Con il 5.0 V8 sovralimentato Range Rover da 533 CV, l'Adventum Coupé ha una carrozzeria in alluminio con modifiche fatte a mano nei pannelli fra il montante anteriore e la parte posteriore, mentre alcune parti come cofano, parafanghi e portellone provengono direttamente dalla Range Rover. Le due portiere sono molto grandi, quindi l'accesso ai sedili posteriori dovrebbe essere relativamente facile.

Fatta a mano

La prima Adventum Coupé - nelle foto - ha una carrozzeria bianco ghiaccio e interni in pelle rossa. Nella seconda fila non c'è un divanetto, ma due sedili ben sagomati divisi dal tunnel centrale.

Il cruscotto è laccato in colore nero simile a un pianoforte, mentre i vani per i piedi - così come il vano di carico - hanno il pavimento in legno con strisce bianche a contrasto. Nel bagagliaio ci sono anche due ombrelli molto grandi, cuciti a mano, di colore rosso e nero.

Niels van Roij Design ricorda che possono essere presi accordi direttamente col cliente per creare una combinazione di colori unica per l'auto: la scelta è vastissima, praticamente è disponibile ogni singolo colore possibile, per l'esterno così come per l'interno. In più, sono disponibili anche modifiche all'estetica della carrozzeria.

Tasse non incluse

L'Adventum Coupé, assemblata dal carrozziere Bas van Roomen, ha un prezzo base di 270.000 euro tasse escluse e la cifra può aumentare in base alle varie modifiche chieste dal cliente. Il processo di produzione per trasformare il SUV Range Rover in una coupé richiede almeno sei mesi per ogni auto.