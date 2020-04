5 / 12

Per quest'auto, Lamborghini non ha usato il nome di un toro da combattimento: la Sesto Elemento - presentata nel 2010 e prodotta per due anni in 20 esemplari - prende infatti il nome dal carbonio, ovvero il sesto elemento della tavola periodica.

E in effetti, la quasi totalità del corpo vettura e degli interni sono composti da fibra di carbonio, che portano l'auto a pesare poco meno di una tonnellata. Grazie alla massa ridotta - e, ovviamente, per non aumentarla - il motore V10 5.2 da 570 CV della Gallardo ha garantito una potenza più che adeguata, senza dover "scomodare" il V12 montato poi sull'Aventador.

Chiaramente la fibra di carbonio su larga scala non ha tenuto bassi i prezzi di acquisto: 1,8 milioni di euro per un'auto non idonea a circolare per strada.