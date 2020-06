8 / 11

Dalla fine del 2011, nell'Unione europea il controllo elettronico di stabilità ESP è diventato obbligatorio per tutti i nuovi modelli. E non solo per quanto riguarda le automobili, ma anche sui veicoli commerciali e sui pick-up, modelli molto diffusi nel mondo. Dal 1° novembre del 2014, l'obbligo si è esteso anche per le auto e per i veicoli commerciali di nuova immatricolazione. E grazie alla riduzione del numero di incidenti e di feriti nel Vecchio Continente, altri Paesi nel mondo hanno scelto di rendere obbligatorio per legge l'ESP, come in Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Ecuador, Israele, Giappone, Malesia, Nuova Zelanda, Russia, Corea del Sud, Turchia e Stati Uniti.