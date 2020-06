Con gli incentivi record appena annunciati dal comune di Milano e in vigore dalle prossime settimane sarà possibile cambiare l'auto con forti sconti, da 4.000 a 9.600 euro, a patto che si rottami una vecchia auto inquinante (fino a Euro 2 a benzina e fino a Euro 6 diesel).

La cosa interessante è che per svecchiare il parco circolante milanese si è deciso di offrire bonus non solo a chi compra auto elettriche o ibride, ma anche a chi vuole acquistarne una a benzina Euro 6, a GPL, GPL o a metano. A questo si aggiunge il bonus per moto e scooter.

L'occasione è ghiotta per tutti i cittadini milanesi e per questo vogliamo offrirvi una nostra lista delle 10 auto più economiche che si possono comprare a Milano con gli incentivi rottamazione. Un'avvertenza prima di lasciarvi alla nostra Top 10 degli sconti auto a Milano: Le auto da rottamare per avere diritto agli incentivi del Comune hanno livelli di omologazione più restrittivi rispetto all'Ecobonus statale, almeno quelle a benzina (Euro 2), mentre per le diesel si arriva addirittura alle Euro 5.