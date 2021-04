Negli ultimi tempi il design nel settore automobilistico è diventato sempre più "astratto" e futurista. E questa concept crossover, presentata al Salone di Shanghai 2021, ne è un esempio lampante.

Il suo nome è SAIC Roewe Jing e, nonostante sia nel complesso simile a un normale crossover, ha una calandra molto particolare che assomiglia al muso di una balena. Non è un caso, dunque, che la traduzione di "Jing" sia letteralmente "balena".

Quasi di produzione

Questa concept è un prodotto di SAIC Motor, che è destinata ad unirsi al marchio Roewe. E in realtà è quasi pronto alla produzione, compreso quel frontale che con quelle feritoie tanto assomiglia alla parte inferiore della bocca di una balena.

E questo chiaro collegamento fra il suo nome "Jing" - scritto sulla targa nei caratteri tradizionali cinesi - e la sua forma da balena, ci fa pensare che anche il colore bianco non sia stato casuale.

Se ve lo steste chiedendo, sappiate che la Roewe Jing in versione di produzione dovrebbe arrivare nelle concessionarie già entro quest'anno.

Non ci sono informazioni sulla gamma motori, ma sembra che non sarà un'esclusiva elettrica: si parla di versioni ibride plug-in, ma anche di tradizionali col solo motore a combustione interna.

Quasi sicuramente, comunque, anche la Jing in versione elettrica arriverà sul mercato, ma probabilmente non avrà la stessa particolare griglia anteriore. Fra l'altro, la Jing dovrebbe diventare l'ammiraglia della gamma Roewe.

Come detto poco sopra, essendo una concept quasi pronta alla produzione, il frontale dell'auto non dovrebbe cambiare molto da qui al suo debutto nelle concessionarie. Non ci sono ancora informazioni sui prezzi e nemmeno su eventuali caratteristiche ma, in quanto prodotto di SAIC Motor, quasi sicuramente rimarrà un modello esclusivo del mercato cinese.