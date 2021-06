L'annuncio della presentazione di una nuova Ferrari agita le fantasie e i desideri degli appassionati e potenziali clienti sparsi in tutto il mondo, ma quando le indiscrezioni parlano della prima Ferrari ibrida V6, allora il popolo dei Ferraristi si scatena.

A dare il via ad un conto alla rovescia che terminerà il prossimo 24 giugno è un video teaser ufficiale della Casa del Cavallino Rampante che anticipa l'arrivo di un nuovo modello destinato a "ridefinire il piacere di guida". Giovedì della prossima settimana scopriremo se la novità Ferrari è davvero l'ibrida immortalata molte volte dalle foto spia.

C'è aria di V6 ibrida

Stando a quanto anticipano anche dai tantissimi iscritti a FerrariChat, si tratta molto probabilmente della Ferrari V6 ibrida annunciata a settembre 2018 durante il Capital Markets Day e giunta finalmente alla fase produttiva.

Ancora non è chiaro quale sarà lo schema meccanico dell'erede spirituale della storica Dino, ma voci sempre più frequenti indicano nella Ferrari V6 ibrida una sorta di sorella minore della SF90 Stradale. Simile dovrebbe essere infatti lo schema ibrido plug-in, ma con motore V6 sviluppato internamente proprio a Maranello.

Molto meno probabile è invece l'ipotizzato utilizzo del nuovo motore 3.0 V6 Nettuno della Maserati MC20 che al momento non prevede una versione elettrificata.

Verso i 700 CV per sfidare l'Artura

Il possibile obiettivo della nuova Ferrari V6 ibrida, nome in codice F171, dovrebbe essere una potenza vicina ai 700 CV, sia per evitare sovrapposizioni con modelli già in gamma come F8 Tributo e SF90 Stradale, sia per lanciare il classico guanto di sfida alla McLaren Artura, ibrida e con 680 CV.

Nel video teaser ufficiale, che ha come protagonista il campione delle F1 Esports Pro Series, l'italiano David Tonizza, si può vedere solo per un attimo il volante della nuova Ferrari misteriosa. Quello che notiamo è l'assenza dei comandi touch sul volante, una novità introdotta invece sulla SF90. Questo dettaglio del volante "standard" potrebbe piacere ai puristi delle Rosse senza compromessi.