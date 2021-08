Nell’immaginario collettivo, l’Hummer è il mezzo militare per eccellenza. Visto in guerra e nei film, il mastodontico fuoristrada americano è andato in pensione già da diverso tempo.

Due aziende russe provano a raccoglierne l’eredità con un modello fortemente ispirato all’off-roader a stelle e strisce. Ecco la “Strela”.

Dominante e pesantissimo

Il veicolo è stato presentato nel corso della settima edizione dell’International Military-Technical Forum “ARMY2021”, una manifestazione dedicata alla tecnologia e ai veicoli utilizzati dal Ministero della Difesa russo.

La Strela è un fuoristrada pensato principalmente per uso civile lungo 5,09 metri, largo 2,35 m e alto 1,99 m. Grazie alle enormi ruote e all’altezza da terra di 27 cm, il modello può affrontare senza problemi corsi d’acqua profondi un metro. Dotato ovviamente di trazione integrale, è mosso da un 2.8 diesel Cummins da 157 CV abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti.

Come si può intuire, non si tratta di un mezzo particolarmente veloce. Il peso di 3,5 tonnellate, infatti, non permette di superare i 120 km/h di velocità massima. I consumi, però, sono piuttosto ragionevoli se si considera che il costruttore dichiara un’autonomia di 675 km riempiendo i 70 litri del serbatoio.

Prima il fuoristrada, poi una famiglia di SUV

Anche se sembra pronto ad affrontare ogni terreno, la Strela è un prototipo e non è stato ancora stato testato su strada. Il mezzo è il risultato di un progetto che ha coinvolto la Military Industrial Company (MIC) e la KBM all’interno dell’Università Tecnica di Mosca.

L’obiettivo dei ricercatori e degli sviluppatori è di attirare anche l’interesse di agenzie governative e forze dell’ordine in Russia e nel mondo. In caso di successo, MIC e KBM sono pronti a lanciare un’intera famiglia di SUV e pick-up per utilizzo civile.

Difficile che possa avere successo in Europa e Nord America. In quest’ultimo mercato, infatti, è pronto a sbarcare il “vero” nuovo Hummer. Il GMC Hummer EV è un pick-up totalmente elettrico e con potenza fino a 1.000 CV. Nonostante le oltre 4 tonnellate di peso, questo bestione è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 3 secondi (quasi come una Porsche Taycan).