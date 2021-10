Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), uno dei principali sviluppatori di giochi di corse, editore e fornitore dell'ecosistema eSport di serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo, annuncia oggi le date di prevendita e di rilascio per NASCAR Heat Ultimate Edition+ su Nintendo Switch.

Il gioco, il primo titolo NASCAR in assoluto ad arrivare su console Nintendo Switch, verrà lanciato il 19 novembre 2021, con preordini in diretta nei negozi al dettaglio e digitali a partire dalle 18:00 italiane del 15 ottobre 2021. Si può dare un primo sguardo al trailer qui. I preordini possono essere effettuati qui.

NASCAR Heat Ultimate Edition+, il videogioco ufficiale della stagione NASCAR 2020, dà vita alla serie di corse di stock car più famosa al mondo. I giocatori vengono messi al volante e sfidati a cercare la gloria e diventare campioni della NASCAR Cup Series. NASCAR Heat Ultimate Edition+ su Nintendo Switch include tutti i contenuti presenti nella NASCAR Heat 5 Ultimate Edition, oltre alle auto della serie NASCAR Cup 2021, al roster e le combinazioni di verniciatura di base.

Anche i precedenti team ufficiali del 2020, i piloti, le auto e il programma delle tre gare NASCAR National Series e Xtreme Dirt Tour, con 39 piste autentiche, rimangono nel gioco. Ulteriori contenuti in evidenza includono le combinazioni di colori Throwback e Playoff 2020, Tony Stewart come personaggio giocabile e altro ancora!

"Motorsport Games è entusiasta di annunciare il primo titolo NASCAR per Nintendo Switch, portando la passione delle corse a una base di giocatori completamente nuova", ha affermato Dmitry Kozko, CEO di Motorsport Games. I nostri fan affezionati hanno espresso la volontà di ricevere una versione per Nintendo Switch del videogioco NASCAR e con il nostro nuovo lancio ora sono finalmente in grado di portare con sé lo sport, in qualunque luogo vadano.

NASCAR Heat Ultimate Edition+ promuove l'impegno di Motorsport Games per garantire un'offerta diversificata, migliora il gioco in molte aree che i nostri giocatori apprezzeranno e porta tutto ciò che rende i nostri giochi NASCAR davvero autentici su questa nuova console.

NASCAR Heat Ultimate Edition+ per Nintendo Switch, sviluppato e pubblicato da Motorsport Games, è completo di un sostanzioso elenco di funzionalità e modalità. La modalità Carriera consente ai giocatori di progredire attraverso altre serie (Xtreme Dirt Series, Camping World Truck Series e Xfinity Series) per raggiungere la NASCAR Cup Series o saltarle direttamente e iniziare dal livello più alto.

La modalità Carriera offre anche un monitoraggio delle statistiche migliorato, raccoglie i progressi durante l'intera carriera e offre approfondimenti dettagliati sulle tue prestazioni. La versione per Nintendo Switch del gioco contiene tutte le funzionalità esistenti presenti in NASCAR Heat 5, inclusi miglioramenti del gameplay all'IA, più opzioni di inquadrature e l'opzione di non completamento della gara.

Nella modalità Test, i giocatori possono perfezionare le proprie traiettorie e sperimentare per trovare la migliore configurazione dell'auto per ogni tracciato. Con la modalità Sfida online, ai giocatori vengono assegnati scenari di gara unici per gareggiare con molteplici opzioni di gioco.

Gli utenti di Nintendo Switch possono correre su 39 circuiti ufficiali e autentici delle varie serie, tra cui il Daytona International Speedway, l'Indianapolis Motor Speedway, il tracciato stradale dell'Indianapolis Motor Speedway e il Talladega Superspeedway, oltre a 9 sterrati. La modalità di gara online può ospitare fino a 16 giocatori, in alternativa gli utenti possono divertirsi con il multiplayer locale a schermo diviso.

Infine, sono stati implementati ulteriori miglioramenti alle opzioni di verniciatura, inclusi nuovi caratteri numerici e combinazioni tra cui scegliere quando si personalizza la propria auto.

Per ulteriori informazioni su NASCAR Heat Ultimate Edition+ per Nintendo Switch, per favore visita www.NASCARHeat.com

Per rimanere aggiornato sulle ultime notizie riguardo Motorsport Games, visita www.motorsportgames.com e seguici su Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn.