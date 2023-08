L'offensiva di Stellantis per crescere significativamente nel mercato automobilistico più grande del mondo, la Cina, potrebbe concretizzarsi attraverso una partnership con Zhejiang Leapmotor Technologies, specializzata nel settore delle auto elettriche.

No comment alle indiscrezioni

Lo scrive l'agenzia Bloomberg che ricorda come anche Volkswagen punti ad allearsi con l'operatore cinese. Contattati da Bloomberg, Stellantis e Volkswagen non hanno commentato ("non commentiamo le ipotesi di stampa", ha detto un portavoce della Casa nata dalla fusione di PSA e FCA), mentre Zhejiang Motor non ha risposto alla richiesta di una presa di posizione sulle indiscrezioni.

Il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, ha più volte sottolineato l'importanza del mercato cinese e la conseguente necessità del gruppo di aumentare la sua presenza operativa e di vendita nel colosso asiatico.

Al tempo stesso il numero uno operativo di Stellantis ha messo in guardia dell'invasione (possibile) delle auto cinesi in Europa, chiedendo reciprocità di condizioni industriali e commerciali.

Le partnership (vecchie e nuove) in Cina

In Cina, lo ricordiamo, Stellantis opera in joint venture con Dongfeng Motor per la produzione di veicoli con marchio Peugeot e Citroen, mentre nel luglio del 2022 ha chiuso la joint-venture con la cinese Gac (Guangzhou Automobile Group) per la produzione in loco di vetture a marchio Jeep, che da allora sono importate da altri Paesi.

Nel 2020 è terminato anche il rapporto di joint venture con Changan per la produzione di modelli a marchio Ds, avviata nel 2014.