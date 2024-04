Si dice che ripetere le cose fa bene alla nostra conoscenza. Vale per tutto e in particolare per ciò che diamo per scontato come le nostre capacità di guidare un’automobile.

A partire da domenica 7 aprile i patentati giovani e meno giovani avranno la possibilità di ripassare i principi di guida sicura grazie alla serie SICURI SI PARTE, condotta e ideata da Maria Leichtner all’interno del Tg2 Motori delle 13:30 e trasmessa in contemporanea su Rai Isoradio 103.3.

L’iniziativa è realizzata dal Tg2 in collaborazione con la Polizia di Stato e gli istruttori del centro di guida sicura dell’autodromo di Vallelunga dove sono ambientate le 20 pillole video.

Ogni settimana si parlerà delle norme di comportamento basilari, da come s’impugna il volante a come si sta seduti in auto, da come si frena, alle regole previste dal Codice della strada, ma soprattutto del buon senso che serve al volante affinché “la cultura della sicurezza non venga più percepita solo come un obbligo ma diventi una scelta consapevole per ognuno”, come sottolineato dal direttore centrale delle Specialità della Polizia di Stato, Renato Cortese in occasione della conferenza di presentazione del programma. Conferenza a cui hanno preso parte anche il ministro dell’Interno Piantedosi, il direttore del Tg2, Antonio Preziosi, la direttrice di Isoradio, Alessandra Ferraro, il direttore del servizio Polizia Stradale, Filiberto Mastrapasqua e la giornalista Maria Leichtner che auspica la diffusione dell’iniziativa anche attraverso la rete delle scuole.

Perchè gli incidenti stradali restano, purtroppo, la prima la prima causa di mortalità fra i giovani fra i 18 a i 24 anni.