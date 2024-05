Toyota continuerà a produrre piccole auto sportive finché potrà farlo. A dirlo è stato il presidente della divisione sportiva Gazoo Racing, Tomoya Takahashi, che ha dichiarato anche che l'azienda non ha piani per un'auto elettrica ad alte prestazioni.

Piccole sportive per sempre

L'intervista al manager è stata condotta dalla rivista CarExpert. Durante la breve chiacchierata Takahashi ha spiegato la situazione delle piccole sportive giapponesi, specificando che la divisione GR intende "utilizzare il più possibile i motori a combustione interna" e che "in futuro potrebbe arrivare un momento in cui i motori saranno vietati" ma anche che quest'ultimi "non sono un male" e che "il vero nemico è il carbonio".

Nuova Toyota Yaris GR (2024)

Buone notizie, dunque, per i fan delle piccole auto sportive giapponesi. La domanda che però viene spontaneo porsi ora è la seguente: che ne sarà del progetto FT-Se? La concept car elettrica sportiva presentata al Salone di Tokyo del 2023 aveva infatti raccolto feedback più che positivi dagli esperti di settore e dal pubblico, grazie anche al design pensato per ricordare la MR2.

In una seconda intervista rilasciata ai nostri colleghi di InsideEVs US, Hideaki Iida, responsabile del progetto per il GR Design Group, aveva dichiarato al tempo che la FT-Se sarebbe potuta entrare in produzione dopo il 2026.

Dunque non è ancora chiaro se la Casa giapponese continuerà il progetto, magari convertendola con motore a benzina, o lo eliminerà del tutto.

La Toyota FT-Se concept al Kenshiki Forum

Forse ibrido

Nel corso della stessa intervista, sempre Takahashi è poi sceso più nei dettagli riguardo la tecnologia delle auto sportive della Casa del futuro, spiegando che, con molta probabilità, saranno ibride.

Per il manager, infatti: "utilizzando la tecnologia ibrida l'azienda può ridurre le emissioni di carbonio". Per saperne di più non resta che attendere i prossimi mesi.