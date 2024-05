Alzi la mano chi non se lo aspettava. Toyota sta pensando a un SUV più potente per la sua gamma di auto ad alte prestazioni marchiate Gazoo Racing.

A confermarlo alla rivista australiana Car Expert è stato Tomoya Takahashi, Presidente di Gazoo Racing Company, che ha spiegato che un SUV di questo tipo è ormai una necessità.

C'è bisogno di potenza

Nel corso dell'intervista condotta dalla rivista australiana, il Presidente Takahashi non è voluto entrare nei dettagli riguardo il modello che potrebbe ricevere in futuro una versione sportiva dedicata GR. Tuttavia, secondo fonti vicine alla Casa, ma non ufficiali e non confermate, si tratterebbe di uno dei SUV più grandi, forse una Land Cruiser o una RAV4.

Durante la stessa intervista, Takahashi ha spiegato che Gazoo Racing dovrà prima di tutto individuare il modello giusto per questa futura espansione della propria gamma, una ricerca che dovrà essere molto accurata poiché le sue risorse sono limitate.

Toyota GR86 Trueno Edition 2024

Una gamma sempre più grande

Per il momento i modelli Toyota che offrono a listino una vera versione GR (al di là di quelli che possono essere acquistati nell'allestimento dal piglio più sportivo GR Sport) sono la fortunata Yaris, la Corolla, la GR86 e la Supra.

In base a quanto specificato dal manager durante l'intervista, fino a oggi solo la più piccola Yaris ha giustificato lo studio e la progettazione di una carrozzeria dedicata, qualcosa di voluto per poter competere nel campionato di rally: ovvero il motivo per cui è stata creata.

Nei prossimi anni, dunque, la gamma sportiva del produttore giapponese potrebbe espandersi, non è ancora chiaro però in che direzione e con quali modelli. Non resta che attendere.