Toyota pensa in grande per il 100esimo anniversario della 24 Ore di Le Mans. La corsa di resistenza più famosa al mondo che si terrà il 10 e l’11 giugno vedrà protagonista il brand giapponese sia durante la competizione che nel paddock.

Per l’occasione, infatti, il team Toyota Gazoo Racing è pronto a presentare un concept inedito, anticipato da una foto teaser.

Una supercar a idrogeno?

Su questo prototipo si sa davvero poco. L’immagine svela solo un paraurti, con due fari LED per ogni lato, una grande mascherina e delle alette aerodinamiche posizionate ai lati della vettura.

La presenza della targa fa pensare che si tratti di un modello di serie esistente o in arrivo nei prossimi mesi. Dato che Yaris, Corolla e Supra (oltre alla GR86) hanno già delle varianti GR, potrebbe essere la rinnovata Prius la protagonista di questa cura "vitaminizzante".

Le sue caratteristiche? Toyota si limita a dire che il concept “sarà equipaggiato con una serie di tecnologie sviluppate nel corso delle varie partecipazioni ai campionati motoristici in tutto il mondo”.

Un piccolo indizio, oltre alla forma del paraurti molto simile alla nuova Prius, arriva dal fatto che la presentazione del prototipo è inserita all’interno di una serie di eventi creati da Toyota per celebrare la neutralità carbonica in Giappone e che si terrà durante il week end di gara al Circuit de la Sarthe.

Alla base di questa ipotetica GR Prius concept, quindi, potrebbe esserci un powertrain “pulito”, forse a idrogeno, uno dei cavalli di battaglia di Toyota. Da tempo, infatti, la Casa nipponica utilizza l’idrogeno come carburante per i motori termici di alcune auto da corsa come la GR Corolla e la GR Yaris. Quest’ultima si è esibita in occasione del Rally del Belgio nel 2022 con nientemeno che Akio Toyoda al volante.

Nonostante il brand stia spostando sempre di più le sue attenzioni anche sull’alimentazione elettrica, è probabile che voglia sempre puntare su questo tipo di motorizzazione, anche se per il momento non ci sono progetti concreti per un’applicazione su una vettura di serie.