Scomparsa nel 2005 dopo 35 anni di onorata carriera la Toyota Celica continua ad avere estimatori in tutto il Globo. Compreso il numero uno della Casa giapponese Tsuneji Sato. Proprio l'erede di Akio Toyoda, secondo quanto riportato da Best Car Web (testata giornalistica giapponese), in occasione di un incontro con la stampa avrebbe parlato del suo amore per la storica coupé, aggiungendo che vorrebbe tornasse all'interno della gamma.

E se a dirlo è chi Toyota la guida e amministra, capite bene, significa che gli basterebbe alzare la cornetta del telefono e dire "fatela" per vedere espresso il proprio desiderio.

Spazio per le sportive

Per essere sicuri della veridicità delle dichiarazioni di Sato i giornalisti di Best Car Web hanno contattato direttamente Toyota per chiedere ulteriori chiarimenti, ricevendo una breve ma significativa risposta "Il nuovo presidente Sato ha intenzione di continuare a rilasciare modelli sportivi firmati GR". Inoltre una fonte interna ha dichiarato che "è altamente possibile che l'erede della Celica possa essere il primo progetto messo in opera sotto la guida di Tsuneji Sato". Anche i colleghi di Motor1 USA hanno chiamato la filiale statunitense di Toyota e sono in attesa di una risposta.

Toyota Celica (1993)

Ammettiamolo, sembra fin troppo bello per essere vero. Anche perché attualmente nel listino Toyota ci sono già due coupé sportive come GR86 e Supra e pensare ne possa arrivare una terza - da posizionare nel mezzo - sembra davvero un sogno.

Toyota Celica (1999)

Coupé sì. Ma alla spina

Ora il dettaglio che potrebbe far storcere qualche naso. Secondo i rumors infatti la nuova Toyota Celica potrebbe essere solo elettrica. Si tratta di una mera speculazione e conoscendo i dubbi della Casa giapponese sulla mobilità a batterie la nuova generazione della coupé potrebbe essere alla vecchia maniera, con motore termico, lasciando che siano altri modelli a portare avanti soluzioni "alla spina".

Toyota Sports EV Concept La coupé concept elettrica di Lexus

Le dichiarazioni della stessa Casa non vengono in nostro aiuto: giusto pochi giorni fa infatti durate una conferenza stampa ha anticipato l'arrivo di una sportiva elettrica nel 2026, senza però specificare se si tratterà di un modello firmato Lexus o Toyota.

Di sicuro c'è che la voglia di sportività continua a segnare le mosse del colosso giapponese, nei cui piani c'è anche il ritorno della MR2.

