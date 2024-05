La Toyota Yaris Cross è uno dei B-SUV più apprezzati e venduti sul mercato: compatto, facile da parcheggiare e dall'assetto rialzato è l'ideale per muoversi in città, a maggior ragione con uno dei migliori sistemi ibridi in circolazione sotto il cofano.

A tre anni dal lancio è stato appena presentato il restyling che ne ha migliorato la dotazione tecnologica e ha introdotto un nuovo motore full hybrid da 130 CV che almeno in questa prima fase iniziale andrà ad affiancare l'attuale da 115. Per questo primo contatto siamo volati in Spagna, a Palma di Maiorca: ecco come va.

Esterni | Interni | Guida | Prezzi

Toyota Yaris Cross: Esterni

Con 4,18 metri di lunghezza, le dimensioni della Toyota Yaris Cross sono perfette per muoversi in città, con gli sbalzi cortissimi che massimizzano lo spazio dentro. Il design è accattivante e può esserlo ancora di più scegliendo a listino l'allestimento GR Sport con cerchi da 18" e assetto ad hoc con molle e ammortizzatori ritarati. Anche l'edizione di lancio Premiere, quella che potete vedere nella prova video qui sopra, è caratterizzata esteticamente da cerchi più grandi dal design specifico e da un colore della carrozzeria speciale, un misto tra grigio e verde. Per il resto in Toyota hanno volutamente deciso di non modificarne il design.

Toyota Yaris Cross (2024)

Toyota Yaris Cross: Interni

Se fuori le novità di questo restyling scarseggiano, dentro sono più consistenti. Le prime a saltare all'occhio sono quelle legate all'intrattenimento di bordo, con la nuova strumentazione completamente digitale (da 7 o da 12,3" a seconda dell'allestimento) e con il nuovo schermo centrale da 10,5" che però ha fatto perdere il tanto comodo incavo per il telefono che prima si trovava subito sopra ai tasti del clima che, però, rimane fortunatamente sempre controllabile attraverso tasti e rotori dedicati.

In Toyota hanno anche lavorato sui materiali che ora sono in larga parte soft touch ad eccezione delle plastiche sulle portiere e sul tunnel centrale. Ci sono poi una serie di nuovi inserti che riprendono il colore esterno della carrozzeria e la luce di cortesia per i passeggeri sul tetto. Per quanto riguarda lo spazio a bordo, abitabilità e bagagliaio non sono cambiati. Cliccate qui per dare un'occhiata all'articolo specifico sulle dimensioni della Toyota Yaris Cross.

Toyota Yaris Cross (2024)

Anche il software del sistema di intrattenimento di bordo è stato aggiornato attraverso l'ottimizzazione dell'assistente vocale è l'implementazione della Digital Key, cioè la possibilità di sfruttare il proprio smartphone per aprire, chiudere e far partire l'auto. Rispetto a prima è più accattivante esteticamente, non dei più reattivi ma intuitivo da utilizzare e completo di tutto, compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto compresa. Il sistema è poi aggiornabile Over The Air.

Toyota Yaris Cross: Guida

La principale novità della Toyota Yaris Cross 2024 la si trova sotto il cofano dove arriva il nuovo motore full hybrid da 130 CV (che abbiamo già provato sulla Yaris Hybrid) e che in gamma va ad affiancare - e prossimamente a sostituire - quello collaudatissimo da 115. Di base è lo stesso motore 1.5 a tre cilindri turbo con la componente elettronica che è stata ottimizzata dagli ingegneri Toyota per tirar fuori più potenza. La coppia è aumentata del 30% e ora è meglio spalmata lungo tutto l'arco del contagiri, con anche il cambio eCVT che è stato ritoccato per un minore effetto trascinamento a vantaggio del comfort acustico di bordo.

Da un tasto sul tunnel centrale si possono selezionare diverse modalità di guida e, attivando la Power, si nota subito come la macchina sia più pronta in accelerazione rispetto alla 115 CV sia alle basse che alle alte velocità. Durante questo breve primo contatto non c'è stata occasione per rilevarne i consumi che, sulla carta, dovrebbero essere di pochissimo superiori a quelli dell'altro motore e lo stesso discorso vale per i valori relativi alle emissioni di CO2.

Toyota Yaris Cross (2024)

Per il resto la Yaris Cross si conferma una delle cittadine per eccellenza: le dimensioni sono perfette per muoversi tutti i giorni tra un semaforo e l'altro, la visibilità buona a 180° (dietro è penalizzata dai montanti C massicci) e anche l'agilità è ottima con un buon raggio di sterzata. Quando le velocità aumentano si apprezzano sempre lo sterzo che è leggero e preciso, mai vuoto, e l'assetto che assorbe bene le asperità non esponendosi al tempo stesso a trasferimenti di carico particolarmente accentuati.

In un breve tratto autostradale ho anche avuto modo di apprezzare gli ADAS la cui suite è stata ulteriormente ampliata nonostante prima fosse già di ottimo livello. Funzionano tutti molto bene e sono anche intuitivi da utilizzare, precisi e graduali nell'intervento, con l'auto che sfrutta il radar del cruise control adattivo per decelerare massimizzando il freno motore e al tempo stesso ricaricando la batteria del sistema ibrido.

Migliorabile invece l'insonorizzazione nonostante in Toyota abbiano lavorato su questo fronte grazie all'utilizzo di finestrini più spessi e con l'aggiunta di nuovi strati di materiale isolante tra il vano motore e l'abitacolo. Il motore si sente tanto in accelerazione e anche i fruscii aerodinamici non sono da meno già a partire da 115-120 km/h. Buono invece l'isolamento dal rotolamento delle gomme.

Toyota Yaris Cross (2024)

Toyota Yaris Cross: Prezzi

La Toyota Yaris Cross Hybrid 2024 è già ordinabile nelle concessionarie con prezzi a partire da 28.650 euro per la base Active da 115 CV. L'intermedia Trend parte da 31.200 ed è l'unica disponibile con entrambi i motori dato che le versioni più accessoriate arrivano sul mercato unicamente con il 130 CV. Tutti i prezzi sono incentivi e bonus esclusi, con Toyota che in questo periodo mette a disposizione dei propri clienti 3.500 euro di sconto a cui eventualmente sommare altri 1.500/3.000 euro previsti dagli incentivi statali in caso di rottamazione.

Versione Allestimento Prezzo Toyota Yaris Cross 115 CV Active 28.650 euro* Toyota Yaris Cross 115 CV Trend 31.200 euro* Toyota Yaris Cross 130 CV Trend 31.700 euro* Toyota Yaris Cross 130 CV Lounge 33.400 euro* Toyota Yaris Cross 130 CV GR Sport 34.900 euro* Toyota Yaris Cross 130 CV Premiere 37.400 euro*

*sconti e incentivi esclusi