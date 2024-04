A quasi 9 mesi dalla presentazione la Toyota Land Cruiser 2024 è ormai pronta per la commercializzazione in Italia, dove arriverà nelle prossime settimane. Nel frattempo la Casa ha aperto le prenotazioni per la nuova generazione dell'iconico fuoristrada giapponese, con caparra di 1.000 euro.

Al termine della periodo di preordine i clienti potranno confermare o cambiare la preferenza per la versione scelta - tra gli allestimenti Adventure e Lounge - potendo anche esprimere la preferenza per la versione di lancio speciale First Edition, disponibile in appena 50 unità.

Toyota Land Cruiser 2024, gli allestimenti

I prezzi della Toyota Land Cruiser 2024 non sono ancora stati comunicati, sappiamo però cosa comprenderanno i vari allestimenti disponibili.

La Toyota Land Cruiser Adventure di serie prevede cerchi in lega da 18’, luci anteriori a matrice di LED, interni in pelle sintetica, sistema di assistenza alla guida Toyota Safety Sense, strumentazione digitale da 12,3", monitor centrale da 12,3", climatizzatore automatico bi-zona e telecamere a 360°.

La Land Cruiser Lounge ​aggiunge cerchi in lega da 20’, interni in pelle, Head-up display, Impianto audio JBL, barra antirollio anteriore scollegabile, tetto panoramico apribile e specchietto retrovisore digitale.

Toyota Land Cruiser 2024 First Edition Toyota Land Cruiser 2024, gli interni

Infine il fuoristrada Toyota in allestimento First Edition si contraddistingue per cerchi in lega da 18" con design dedicato, carrozzeria bi-colore, interni in pelle, varie personalizzazioni estetiche e fari circolari LED.

Per tutte è previsto unicamente il motore 2.8 turbodiesel 4 cilindri da 204 CV, abbinato al cambio automatico 8 rapporti e naturalmente alla trazione integrale.

