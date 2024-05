Nel 2015 Toyota stupì tutti presentando il concept S-FR, una diretta rivale della Mazda MX-5. Ora, a distanza di nove anni, il prototipo continua a far parlare di sé, tanto che secondo Best Car Magazine sarebbe pronto a entrare in produzione.

Infatti, stando ai media giapponesi questa baby sportiva potrebbe debuttare di serie tra il 2026 e il 2027. Ecco cosa sappiamo.

Le prime informazioni

A quanto pare, la S-FR avrebbe ricevuto il via libera dal management del brand nipponico, che punta a realizzare il modello mettendo a frutto la collaborazione con Daihatsu e Suzuki. E non sarà elettrica. Già, perché sempre secondo Best Car, la S-FR avrà la trazione posteriore e dovrebbe utilizzare un motore turbo a tre cilindri da circa 150 CV, forse abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti.

Toyota S-FR Concept (2015)

Secondo quanto riferito, il design della S-FR sarà rivisto per la produzione con una griglia più piccola e fari modificati, mentre non sappiamo se la gamma di accessori conterrà anche alettoni, splitter e minigonne viste sul concept S-FR Racing.

La lunghezza dovrebbe essere sempre intorno ai 4 metri netti, mentre la larghezza potrebbe essere di 1,70 m e l'altezza di 1,30 m. Interessante anche il peso, che come nel concept potrebbe fermarsi sotto la tonnellata.

Prezzi e arrivo in Italia

Per quanto riguarda il prezzo, Toyota starebbe pensando a un listino di circa 20.000-22.000 euro per essere così estremamente competitiva nei confronti della Mazda MX-5, che dalle nostre parti è proposta a circa 32.000 euro.

Toyota S-FR Racing Concept (2015)

Tuttavia, non è chiaro se la S-FR sarà proposta al di fuori del Giappone. Attendiamo quindi novità da Toyota per capire se anche in Italia potremo goderci questa piccola sportiva vecchia scuola.