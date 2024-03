Ha debuttato in Italia occasione del Rally del Ciocco la Toyota GR Yaris 2024, versione rinnovata e potenziata della piccola sportiva giapponese. Mossa dal solito 1.6 3 cilindri turbo benzina - non ibrido - portato a 280 CV e 390 Nm di coppia accoppiato alla trazione integrale ha un look modificato rispetto al passato, sia all'esterno sia all'interno.

I prezzi della Toyota GR Yaris 2024 partono da 52.000 euro se si sceglie il cambio automatico, 55.000 invece se si opta per la trasmissione automatica GR Direct Automatic Transmission a 8 rapporti.

Toyota GR Yaris 2024, i prezzi e gli allestimenti

La Toyota GR Yaris 2024 è disponibile unicamente con carrozzeria 3 porte nell'allestimento Circuit che di serie offre cerchi in lega da 18", luci full LED, pinze freno rosse, spoiler posteriore in tinta con la carrozzeria, tetto in fibra di carbonio, strumentazione digitale da 12,3", sedili sportivi, monitor centrale da 8", suite di assistenti alla guida Toyota Safety Sense e telecamera posteriore. La versione con cambio automatico comprende paddle al volante, Launch Control e radiatore supplementare per il raffreddamento.

Toyota GR Yaris 2024 Rovanpera Toyota GR Yaris 2024 Circuit

Ci sono poi le versioni celebrative per i titoli di campioni del mondo piloti e costruttori nel mondiale Rally 2024, denominate Ogier e Rovanpera, come i piloti del Team Toyota WRT. Abbinate unicamente al cambio manuale 6 marce hanno un prezzo di listino di 75.000 euro e dotazione di serie che comprende cerchi in lega forgiati da 18", spoiler posteriore in fibra di carbonio, sedili anteriori e volante riscaldati, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e impianto audio JBL con 8 altoparlanti.

Toyota GR Yaris 2024 Ogier e Rovanpera

Entrambe le speciali Toyota GR Yaris 2024 poi dispongono del Drive Mode Selection con 3 modalità dedicate: Normal, Seb e Morizo la Ogier, Normal, Kalle e Donut la Rovanpera. Speciali anche i colori: Matte Stealth Grey la prima, Rovanpera Special la seconda.

Toyota GR Yaris 2024, i prezzi

Allestimento Motore Cambio Prezzo Toyota GR Yaris 2024 Circuit i-MT 1.6 280 CV Manuale 6 marce 52.000 euro Toyota GR Yaris 2024 Circuit DAT 1.6 280 CV Automatico 8 rapporti 55.000 euro Toyota GR Yaris 2024 Ogier 1.6 280 CV Manuale 6 marce 75.000 euro Toyota GR Yaris 2024 Rovanpera 1.6 280 CV Manuale 6 marce 75.000 euro

