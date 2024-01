Nel Salone di "casa", Toyota presenta la rinnovata GR Yaris. Il restyling porta con sé tante importanti novità a livello estetico e meccanico rendendo la compatta giapponese ancora più sportiva. In particolare, debuttano il nuovo cambio automatico GR Direct Automatic Transmission a 8 rapporti e un 1.6 a 3 cilindri aggiornato fino a 280 CV.

La gamma della GR Yaris restyling sarà disponibile in Europa nella prima metà del 2024 in un'unica configurazione denominata "Circuit", che include un radiatore supplementare, uno spray intercooler e una presa d'aria modificata.

Come cambia nella meccanica e nel telaio

Partendo dal motore, il 3 cilindri è stato potenziato di 19 CV e 30 Nm, salendo così a 280 CV e 390 Nm. Insieme all'aumento delle prestazioni del motore, sono state implementate alcune soluzioni per migliorare l'affidabilità a lungo termine, tra cui una distribuzione rinforzata, nuovi materiali per le valvole di scarico e un incremento della pressione di iniezione del carburante.

L'introduzione di pistoni leggeri con fasce elastiche più resistenti all'usura e l'aggiunta di un nuovo sensore di pressione di aspirazione completano le migliorie tecniche apportate.

Toyota GR Yaris restyling: ora il 1.6 eroga 280 CV

Proposto come alternativa al cambio manuale a 6 marce, il nuovo automatico a 8 rapporti promette - secondo Toyota - di "anticipare" le necessità di cambio marcia in modo da rispecchiare le intenzioni del pilota. Le GR Yaris col cambio automatico hanno una nuova funzione di selezione della modalità di guida, per consentire una personalizzazione delle impostazioni per adattarsi sia alla guida sportiva che a un utilizzo quotidiano.

Le modalità Sport, Normal ed Eco influenzano diverse impostazioni, tra cui il servosterzo elettrico, il funzionamento dell'aria condizionata, la risposta dell'acceleratore e il display della strumentazione del conducente. Nei modelli con cambio automatico, vengono regolate anche le logiche di funzionamento del cambio, con la modalità Sport che privilegia la reattività sia in modalità automatica che manuale.

Toyota GR Yaris restyling

La struttura della carrozzeria della GR Yaris è stata ulteriormente irrigidita attraverso un aumento del 13% delle saldature a punti e l'applicazione di circa il 24% in più di adesivo strutturale. Questo incremento nella rigidità contribuisce a migliorare la risposta al rollio, il feedback dello sterzo e la sensazione di aderenza. Inoltre, la taratura delle sospensioni è stata totalmente rivista.

Cambiano interni ed esterni

All'interno della Toyota, il campo visivo del guidatore è stato migliorato mediante l'abbassamento del bordo superiore del cruscotto, il cambio di posizione dello specchietto retrovisore e l'inclinazione del pannello di controllo verso il conducente.

Il cruscotto ospita una nuova strumentazione digitale da 12,3" con due layout, uno normale e uno sportivo, quest'ultimo concentrato sulle prestazioni. Nel modello automatico, la visualizzazione include la temperatura dell'olio del cambio e un avviso visivo e acustico per segnalare giri del motore eccessivamente alti durante la scalata delle marce.

Toyota GR Yaris restyling, gli interni

La posizione di guida è stata abbassata di 25 mm, mentre la disposizione del cambio è stata ottimizzata per una guida ancora più sportiva, con un movimento in avanti per le marce inferiori e un'inclinazione indietro per le marce superiori.

La parte anteriore della GR Yaris presenta una nuova griglia inferiore in acciaio progettata per ottenere un equilibrio ottimale tra spessore, resistenza e riduzione del peso. La griglia laterale è stata ampliata, e il paraurti inferiore ha una nuova struttura.

Nella parte posteriore, un'apertura nel bordo inferiore della guarnizione consente il deflusso dell'aria dal pianale, riducendo la resistenza aerodinamica e migliorando la maneggevolezza e la stabilità della vettura. Le luci di retronebbia e retromarcia sono state integrate nei gruppi ottici posteriori, riducendo il rischio di danni e la luce stop è stata spostata sul portellone posteriore.

Toyota GR Yaris restyling, il nuovo posteriore

La GR Yaris si presenta con una nuova opzione di colore, il "Precious Metal", affiancando le già esistenti verniciature Emotional Red, Precious Black e Super White/Platinum White Pearlescent, ispirate alla livrea TOYOTA GAZOO Racing.

Tra le nuove dotazioni spiccano i sistemi Toyota Safety Sense di ultima generazione, il navigatore e la chiave digitale. Il modello automatico offre specifiche più elevate, includendo ruote forgiate e un sistema audio premium JBL.

Per onorare i piloti di punta del Campionato del Mondo Rally (WRC), Toyota produrrà edizioni speciali della GR Yaris, denominate Sébastien Ogier Special Edition e Kalle Rovanperä Special Edition. Questi modelli, basati su concept presentati al Salone di Tokyo 2023, saranno rivelati al Rallye Monte-Carlo, l'evento inaugurale del FIA WRC di quest'anno, previsto dal 25 al 28 gennaio.

