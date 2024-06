Il dado dei dazi sulle auto elettriche cinesi è tratto. Bruxelles ha infatti deciso di aumentare la tassazione sull'importazione dei veicoli "alla spina" cinesi nel Vecchio Continente, portandola dal 10% a un massimo del 38,1%, in base al marchio preso di mira.

Nel dettaglio: BYD al 17,4%, Geely al 20% e SAIC al 38,1%, mentre altri costruttori che - fa sapere la Commissione europea - "hanno collaborato all'inchiesta ma non sono stati inclusi nel campione saranno soggetti al dazio medio ponderato del 21%".

"Tutti gli altri produttori di BEV in Cina che non hanno collaborato all'inchiesta sarebbero soggetti al seguente dazio residuo: 38,1%".

Perché i dazi

La mossa della Commissione Europea è una risposta ai sospetti, confermati da un'indagine durata 9 mesi, di sussidi statali da parte della Cina ai propri costruttori, come trasferimento diretto di risorse finanziarie, prestiti, apertura di linee di credito e altri strumenti atti a favorire produzione ed esportazione di auto elettriche a prezzi particolarmente bassi. Azioni riassunte nel termine "dumping".

Il portavoce del ministero degli esteri Lin Jian ha annunciato contromisure per "difendere fermamente" i diritti dei costruttori cinesi, aggiungendo come l'aumento delle tariffe viola i principi dell'economia di mercato. "Esortiamo l'Ue a rispettare il suo impegno a sostenere il libero scambio, a opporsi al protezionismo e a collaborare con la Cina per salvaguardare la cooperazione economica e commerciale complessiva bilaterale"

I prossimi passi

Al momento, le misure sono solo annunciate, ma non definitive, perché ora si apriranno i dialoghi tra la Commissione europea e le Case e autorità cinesi per evitare la stretta. Il giro di vite scatterebbe il 2 novembre in caso di mancato accordo fra le parti e si applicherebbe retroattivamente dal 4 luglio.