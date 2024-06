"Se non sei abbastanza forte, non avranno paura di te", in altre parole: quando sei molto forte, gli altri hanno paura di te. Il fondatore di BYD, Wang Chuanfu, lo ha detto durante un discorso ad un vertice di settore nella città cinese di Chongqing.

Il riferimento è all'industria cinese che, con i suoi prodotti competitivi, farebbe paura ad Europa e Stati Uniti. "Ci sono molti esempi di politici di altri paesi che sono preoccupati per i veicoli elettrici in Cina”, ha detto Wang. Non ha fatto riferimenti espliciti, ma vengono subito in mente i dazi che l'Europa vuole introdurre a breve sull'importazione di auto cinesi o la lista di aziende cinesi "vietate" negli Stati Uniti.

La Cina è pronta a reagire ai dazi

Questo fine settimana si vota per rinnovare il Parlamento europeo e la questione dazi è sul tavolo. Secondo Dataforce, i veicoli elettrici prodotti da marchi cinesi, come MG e BYD, hanno rappresentato poco meno del 9% dei veicoli elettrici a batteria venduti in Europa lo scorso anno, ma i numeri sono destinati ad aumentare.

Stando agli analisti i marchi cinesi già vendono auto con un margine di guadagno tale che i dazi europei non dovrebbero causargli troppi problemi, ma la Cina non starà certo a guardare e se i dazi arriveranno ha già lasciato intendere che reagirà con tariffe del 25%. Così le tensioni commerciali continueranno a lievitare.

L'appello di Wang

BYD è cresciuta molto rapidamente. Nel 2023 ha prodotto e venduto 3 milioni di veicoli elettrici e ibridi plug-in, entrando nella top ten delle case automobilistiche globali in termini di vendite.

Wang ha invitato l’industria ad abbracciare una maggiore concorrenza per gestire la transizione ai veicoli elettrici ed è convinto che i veicoli elettrici e ibridi plug-in siano sulla buona strada per superare i motori convenzionali. "Questa è la tendenza prevalente e inarrestabile", ha detto. Del resto uno degli ultimi slogan di BYD in patria recita: "L’elettricità è più economica del petrolio".