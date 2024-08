Indossate le cuffie. Alzate il volume. Cliccate "play" sul video che trovate qui sotto. E regalatevi qualche secondo di musica d'autore. Quello che state ascoltando è il suound del 3.0 V6 - rigorosamente a benzina e senza alcuna traccia di elettrificazione - della nuova Alfa Romeo 33 Stradale.

Mai prima d'ora si era fatto sentire, limitandosi a fare capolino da sotto la cover posteriore trasparente. Ora eccolo in tutto il suo splendore.

Sportiva vecchia scuola

Un'accensione roca e quasi sommessa. Un ruggito di avvertimento. Che si trasforma in un crescendo di sonorità tipiche di un V6, con le valvole degli scarichi aperte, per lasciar sfogare la voce del 3.0 biturbo. Attimi di puro piacere.

Sinfonia registrata durante i test dinamici che vedono l'Alfa Romeo 33 Stradale protagonista, ormai pronta per finire nelle mani dei primi clienti. L'inizio delle consenge è infatti previsto per il 17 dicembre. Un ottimo regalo di Natale per i clienti della supercar del Biscione, ispirata nel nome e nelle forme alla Stradale del 1967, da molti considerata l'auto più bella della storia.

Il video dell'Alfa Romeo 33 Stradale con il spund del V6

Doppia scelta

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale sarà prodotta in appena 33 esemplari, ciascuno venduto a un prezzo base di - pare - 2 milioni di euro. Escluse naturalmente le quasi infinite personalizzazioni disponibili. Sono invece due le opzioni per quanto riguarda il motore: il 3.0 V6 biturbo da 620 CV o il powertrain elettrico da 750 CV e 450 km di autonomia dichiarata.

I dati ufficiali parlano di 333 km/h di velocità massima e meno di 3" per passare da 0 a 100. Ai clienti la scelta se farlo accompagnati dal sound del V6 o dal silenzio dell'elettrico.