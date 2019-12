In inverno la nostra auto è soggetta ad umidità, pioggia e sbalzi termici, specialmente durante le giornate piovose. Mantenere i vetri puliti e non appannati è un dovere di chi guida per la sicurezza propria, degli altri automobilisti ma soprattutto dei pedoni.

Parlando di auto moderne, farlo è semplice grazie a tutti i dispositivi elettrici che vengono in nostro aiuto. C’è lo sbrinatore automatico di parabrezza e lunotto, lo sbrinatore degli specchietti e perfino quello dei vetri del bagagliaio. Le auto con qualche anno sul groppone però non beneficiano di tutti questi “lussi” e tenere i vetri non appannati può essere complicato. Vediamo come ovviare al problema con i giusti prodotti.

Spray

Per evitare l’appannamento, soprattutto del parabrezza, ci sono validi prodotti che, una volta spruzzati e stesi sulla superficie vetrata, proprio come un normale pulitore per vetri, agiscono in profondità creando una patina invisibile. Questa non fa aderire l’umidità alla superficie trasparente e la rende “anti appannamento”.

Noi abbiamo provato l’Anti Appannante Vetri di Arexons che, oltre ad agire contro l’umidità, riduce anche la rifrazione luminosa durante la guida notturna. Non unge e non intacca le guarnizioni di gomma e plastica. Si può usare sia sul lato interno che anche su quello esterno del vetro.

Panni monouso

Lo spray è una buona soluzione. Nel caso però i vetri fossero già appannati, una soluzione rapida per riprendere subito la marcia è quella di usare dei panni monouso. L’errore commesso da molti è però quello di usare un classico fazzoletto di carta. Questo crea aloni e rifrazioni luminose molto fastidiose, soprattutto di notte.

Per evitarlo si possono usare dei panni monouso, imbevuti di liquido apposito. Noi abbiamo provato i Panni Wizzy Anti Appannante monouso di Arexons, che puliscono anche la superficie vetrata rendendola lucida e perfettamente trasparente, per una visibilità immediata fin dal primo utilizzo.

Per la realizzazione di questo contenuto abbiamo utilizzato lo spray Anti Appannante Vetri e i Panni Wizzy Anti Appannante monouso di Arexons.

Advertorial