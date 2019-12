Le gomme, le guarnizioni e le plastiche sono le parti dell’auto più soggette agli agenti esterni, soprattutto nella stagione invernale che vede anche il sale protagonista delle nostre strade.

Per questo motivo è importante trattare adeguatamente le superfici, usando prodotti specifici che non le danneggiano, ma anzi aiutano a mantenere l’elasticità originale del materiale. Vediamoli

Le gomme

Le gomme fanno parte dell’equipaggiamento di sicurezza di un’auto, per questo motivo è bene trattarle con cura per non danneggiarle. Dopo il lavaggio dell’auto è consigliabile applicare un prodotto “protettivo”, che può essere sia un classico nero gomme che uno più specifico rinnova gomme.

Crea una speciale patina anti-invecchiamento sulla spalla dello pneumatico che la preserva anche da screpolature e indurimento. Noi abbiamo usato il Rinnova Gomme di Arexons che è facile da applicare per un risultato più che soddisfacente.

Come fare

Per prima cosa si deve agitare lo spray prima dell’uso, per permettere al prodotto di mischiarsi adeguatamente all’interno della bottiglia.

Successivamente si deve spruzzare il prodotto su tutta la superficie della spalla dello pneumatico.

Poi si deve stendere il prodotto sulla superficie usando un panno in microfibra.

Infine si deve attendere che il prodotto si asciughi, senza usare panni.

Plastiche e guarnizioni

Ma gli pneumatici non sono gli unici componenti in gomma che si deteriorano, ci sono anche le guarnizioni e i rivestimenti esterni ed interni in plastica. Con il tempo invecchiano e perdono colore diventando poco funzionali e di brutto aspetto.

Ci sono prodotti però che possono prevenire tutto questo, come ad esempio i Panni Monouso Wizzy di Arexons. Imbevuti di uno speciale liquido sono utili per pulire tutti i rivestimenti di materiale plastico della propria auto, anche da sporco ostinato.

Per la realizzazione di questo contenuto abbiamo utilizzato il Rinnova Gomme e i Panni Monouso Wizzy di Arexons.

Advertorial