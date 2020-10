Sospettata da tempo, sono ormai mesi che Google ha annunciato ufficialmente la cessazione delle attività per Play Music, il noto servizio di musica in streaming e on demand. Dallo scorso settembre non è più possibile acquistare brani o album e, a partire dal mese corrente, l’accesso all’app sarà gradualmente revocato.

Ragion per cui, chiunque non l’avesse già fatto, farebbe bene a trasferire la musica acquistata sul servizio che gli subentra, YouTube Music, per poter continuare ad ascoltare i propri brani, in auto o altrove. Vediamo allora qual è la procedura da seguire per non incorrere in spiacevoli sorprese.

Trasferire i brani di Play Music su YouTube Music

Serve un PC o uno smartphone per trasferire la propria libreria musicale di Google Play Music sul servizio sostituto. Nel primo caso, Google ha messo a disposizione una pagina web che permette di accedere a uno strumento apposito che permette di completare l’operazione con un solo click su “Trasferisci”.

Link per trasferire la libreria musicale su YouTube Music da web

In alternativa, è possibile fare tutto dallo smartphone. Basta installare l’ultima versione di YouTube Music disponibile sul Play Store o su App Store e accedere al menù delle impostazioni toccando la propria immagine del profilo. Da qui, non c’è altro da fare che toccare l'opzione “Trasferisci da Google Play Musica” e attendere il completamento del processo. Tutto qui.

Ascoltare i brani trasferiti su YouTube Music

La conferma del trasferimento della libreria di Google Play Music e di tutti i dati relativi, arriva tramite due email che informano l’utente della conclusione del processo. A questo punto non resta che utilizzare l’app YouTube Music, su smartphone o su Android Auto, per ascoltare tutte le canzoni e album acquistati in precedenza, al fianco della musica disponibile sul nuovo servizio.

L’organizzazione della libreria e delle funzioni incluse è in parte differente rispetto a Play Music, ma l’interfaccia grafica dell’app per smartphone è molto semplice, divisa in tre sezioni: “Home”, “Esplora” e “Raccolta”. Stesso discorso per la versione per Android Auto, che si presenta con un menù diviso in varie sezioni accessibili dal display dell’automobile o con i comandi vocali.

Per ulteriori novità e dettagli sul trasferimento della musica e dei dati di fatturazione da Google Play Music a YouTube Music, vi invitiamo a consultare le linee guida ufficiali pubblicate da Google in proposito che trovate all'interno di questa pagina web.