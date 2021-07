Con i primi esodi estivi torna puntuale anche l'incubo delle strade intasate, che quest'anno potrebbe essere peggiore del solito. Oltre al previsto aumento di traffico sulle nostre arterie principali, dovuto alla scelta di molti italiani di restare sul territorio nazionale, ci si attende anche un fiorire di cantieri anch'esso conseguente agli stop forzati dalla pandemia. Oltre, ovviamente, ai rallentamenti dovuti a guasti o incidenti.

Più del solito, dunque, bisognerà cercare di prestare attenzione alle segnalazioni delle tratte e degli orari in cui si attendono maggiori congestioni. Per esempio in Liguria, dove transita sempre una gran quantità di traffico veicolare da e per la Francia. Ecco i punti critici annunciati da Autostrade per l'Italia nel periodo estivo.

Autostrada A7 - Milano-Genova

8-9 luglio - Allacciamento A7/A10-GENOVA

Quando: ore 22:00 - ore 6:00

Dove: km 133,6 - Direzione Genova

Tratto chiuso: tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Genova Sampierdarena

Uscite obbligate: chi proviene da Milano/Serravalle verrà deviato obbligatoriamente sulla A10 verso Savona. Per effetto della chiusura del tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra' verso Savona (21:30-5:30), si dovrà uscire alla stazione di Genova Aeroporto.

Chi proviene dalla A10 Genova-Savona potrà uscire alla stazione di Genova Aeroporto altrimenti verrà deviato sulla A7 verso Serravalle/Milano e potrà uscire a Genova Bolzaneto, Genova est (A7), Genova-Sestri Levante (A12).

9-10 luglio - GENOVA BOLZANETO-BUSALLA

Quando: ore 23:00 - ore 5:00

Dove: km 111,5 - Direzione: Milano

Tratto chiuso: tra Genova Bolzaneto e Busalla

Entrata consigliata: verso Milano da Busalla

9-10 luglio - Area servizio CAMPORA EST

Quando: ore 23:00 - ore 5:00

Dove: km 116,6 - Direzione: Milano

Tratto chiuso: area di servizio Campora est

10-11 luglio - RONCO SCRIVIA

Quando: ore 22:00 - ore 6:00

Dove: km 106,5 - Direzione: Milano

Tratto chiuso: casello Ronco Scrivia in entrata e uscita

Entrata e uscita consigliate: da Genova e per Milano, Busalla

12-13 luglio RONCO SCRIVIA

Quando: ore 22:00 - ore 6:00

Dove: km 106,5 - Direzione: Milano

Tratto chiuso: casello Ronco Scrivia in entrata e uscita

Entrata e uscita consigliate: da Genova e per Milano, Busalla

Autostrada A10 - Genova-Savona

7-9 luglio - GENOVA AEROPORTO-GENOVA PRA'

Quando: ore 21:30 del 7 - ore 5:30

Dove: km 10,7 - Direzione: Ventimiglia

Tratto chiuso: tra Genova Aeroporto e Genova Pra'

Uscite obbligate: Genova Aeroporto. Rientro consigliato verso Savona, Genova Aeroporto il 7 e Arenzano l'8

8-9 luglio - CELLE LIGURE

Quando: ore 22:00 - ore 6:00

Dove: km 34,35 - Direzione: Ventimiglia

Tratto chiuso: casello Celle Ligure in entrata e uscita

Entrata e uscita consigliate: da Genova e verso Ventimiglia, Varazze

8-9 luglio - GENOVA PRA'-VOLTRI

Quando: ore 22:30 - ore 6:00

Dove: km 12,6 - Direzione: Ventimiglia

Tratto chiuso: tra Genova Pra' e Bivio A10/A26 Trafori

Entrata consigliata: verso Ventimiglia, Arenzano

9-10 luglio - GENOVA PRA'-GENOVA AEROPORTO

Quando: ore 22:00 - ore 6:00

Dove: km 2,3 - Direzione: Genova

Tratto chiuso: tra Genova Pra' e Genova Aeroporto

Entrata consigliata: verso Genova, Genova Aeroporto

9-11 luglio - Allacciamento SAVONA

Quando: ore 21:00 - ore 6:00

Dove: km 44,5 - Direzione: entrambe

Tratto chiuso: bivio Complanare Savona/A6 Torino-Savona

Entrata consigliata: verso Torino, Altare. Uscita consigliata provenendo da Torino, Vado

11-12 luglio - CELLE LIGURE

Quando: ore 00:00 - ore 5:00

Dove: km 34,35 - Direzione: Ventimiglia

Tratto chiuso: casello Celle Ligure in entrata e uscita

Entrata e uscita consigliate: da Genova e verso Ventimiglia, Varazze

Autostrada A12 - Genova-Roma

8-9 Luglio - RAPALLO-RECCO

Quando: ore 22:00 - ore 6:00

Dove: km 22,8 - Direzione: Genova

Tratto chiuso: tra Rapallo e Recco

Uscita consigliata: verso Genova, Recco

Autostrada A26 - Genova Voltri-Gravellona Toce

8-9 luglio - Area servizio TURCHINO EST

Quando: ore 22:00 - ore 6:00

Dove: km 6,8 - Direzione: Gravellona Toce

Tratto chiuso: area di servizio Turchino est

8-9 luglio - VOLTRI-MASONE

Quando: ore 22:00 - ore 6:00

Dove: km 14 - Direzione: Gravellona Toce

Tratto chiuso: tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone

Entrata consigliata: verso Gravellona Toce, Masone