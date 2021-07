Pianificare un viaggio in auto o con altri mezzi di trasporto non è cosa semplice, soprattutto quando i luoghi da raggiungere non sono familiari, quando è necessario organizzare varie attività e tutto quel che ne consegue (spese, biglietti, prenotazioni e documenti di viaggio vari).

In questi casi un’app tutto in uno come Lambus può rivelarsi utile per non fare confusione e per avere sempre ogni aspetto sotto controllo. A seguire qualche esempio d’impiego e una breve disamina delle sue peculiarità.

Cos’è e a che serve Lambus

“La piattaforma di viaggio All-in-One”, si definisce così Lambus, un servizio disponibile sia sul web da PC, sia come app per smartphone Android e iPhone (link al download in fondo).

Serve a pianificare un viaggio (in auto e non solo) in ogni minimo particolare: dalle destinazioni ai punti di passaggio da visitare lungo la strada, dalle escursioni ai luoghi d’interesse da tenere a mente fino alle note di viaggio in cui annotare promemoria e appunti.

In più permette di avere sotto controllo tutti i documenti di viaggio (biglietti, prenotazioni e simili), di dividere facilmente le spese in un viaggio di gruppo o di consultare tante destinazioni e consigli di viaggio nella sezione “Discover” per lasciarsi ispirare.

Cosa offre Lambus Pro

Lambus è utilizzabile sia gratuitamente, sia acquistando la versione Pro che sblocca alcune funzioni interessanti, pensate per organizzare in maniera ancora più accurata e dettagliata il proprio viaggio.

Permette di pianificare il percorso calcolando il tempo e la distanza esatta fra le tappe previste, di esportare il viaggio come file PDF o le relative spese in Excel per avere tutto sempre a portata di mano, di convertire le valute straniere automaticamente in base al cambio corrente, o ancora, di rimanere aggiornati in tempo reale sui voli e sul meteo di tutte le destinazioni programmate.

Quanto costa Lambus Pro? È disponibile in due formule: quella singola valida per un solo viaggio è acquistabile a 9,99 euro, mentre l’abbonamento, disponibile anche gratuitamente per una prova di 7 giorni, costa 25,99 euro l’anno.

Come funziona

Una volta registrati (o dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali) Lambus si presenta con un’interfaccia che mette subito a proprio agio l’utente.

La schermata principale è la sede in cui scoprire e creare un nuovo viaggio. Spostando il cursore della barra di navigazione inferiore è possibile accedere ai segnalibri, alle notifiche, alle impostazioni e a Lambus Discover.

È quest’ultima una delle funzioni più interessanti dell’app perché permette di scoprire nuove destinazioni e tipologie di viaggio in base agli interessi dell’utente: vacanze culturali, avventure in montagna, camping, viaggi in città o più adatti alle famiglie, ad esempio.

Come creare un viaggio

Accedendo alla funzione “Crea un nuovo viaggio” l’utente viene guidato passo passo nella pianificazione, utente che oltre ad avere la facoltà di inserire meta e periodo, può condividere il viaggio creato con altri utenti, scegliere l’illustrazione di copertina e la valuta da utilizzare.

Il passo seguente sarà aggiungere i cosiddetti punti di via, delle tappe, magari lungo il percorso, delle località nelle vicinanze, volendo, inserendovi anche delle date specifiche annesse.

Per il resto, c’è la sezione inferiore della schermata in cui appuntarsi delle note, caricare le foto o le spese di viaggio, aggiungere i documenti, consultare le chat con gli altri invitati e dare un’occhiata al progetto di viaggio.

Per gestire il tutto, basta toccare l’icona dell’ingranaggio per accedere alle impostazioni, sede in cui effettuare delle modifiche, invitare altri partecipanti o esportare il viaggio (funzione PRO).

Nome Lambus Funzione Pianificazione di viaggi A chi è consigliata A chi cerca un'app di pianificazione completa e facile da usare Prezzo Gratuita e in versione PRO (9,99 euro una tantum, 25,99 euro come abbonamento annuale) Download Google Play Store (Android) App Store (iOS)