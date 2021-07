Chi si appresta ad andare in vacanza muovendosi in auto e sta cercando un’app per smartphone Android o iPhone che avvisi della presenza di autovelox, tutor, rallentamenti e simili, farebbe bene a provare Flitsmeister.

Conosciuta e apprezzata soprattutto nei Paesi d’oltralpe è una soluzione di navigazione molto utile in caso di viaggi in auto, tanto in Italia quanto all’estero. A seguire, tutte le sue peculiarità.

Cos’è e a che serve Flitsmeister

Come anticipato, è un’app di navigazione che nasce a Utrecht ed è disponibile e scaricabile gratuitamente su smartphone Android e iPhone (link al download in fondo), utilizzabile anche su Android Auto e Apple CarPlay.

Flitsmeister include funzioni di navigazione passo-passo, un’opzione per pagare i parcheggi, ma soprattutto avverte gli utenti della presenza di autovelox, postazioni di rilevamento della velocità, incidenti, auto in panne, chiusure dovute a lavori in corso e altro ancora, situazioni aggiornate in tempo reale e segnalate all'utente tramite notifica.

Tali avvisi sono disponibili a seconda della nazione in cui ci si trova. Ad esempio, in Italia, funzionano ad oggi le opzioni di navigazione, di pianificazione del percorso, la segnalazione di autovelox fissi, tutor, lavori in corso e altri report degli utenti. Non sono disponibili invece gli avvisi relativi al traffico, agli incidenti e gli autovelox mobili, avvisi disponibili in altri Paesi (qui la copertura ufficiale).

Come funziona

Al primo avvio, per molti sarà necessario cambiare la lingua dell’app (è impostato di default l’olandese): per farlo basta toccare l’icona dell’ingranaggio in alto a destra nella schermata principale, accedere a “Geavanceerde instellingen” (le impostazioni avanzate) e toccare ”Taal” (lingua).

L’app si presenta con una schermata principale suddivisa in “Traffic”, “For you” e “Map”: in ordine, per visualizzare i report della comunità di utenti su autovelox, lavori in corso e altri avvisi; i rapporti relativi al percorso selezionato, e la mappa per esplorare e avviare la navigazione verso una destinazione.

Proprio per il carattere social che la contraddistingue, Flitsmeister permette, anzi sprona a inviare dei report pigiando il bottone dedicato, con cui segnalare autovelox, incidenti, veicoli in panne, lavori in corso, ingorghi, ostacoli o animali sulla strada, strade sdrucciolevoli o in cattive condizioni.

Gli avvisi di Flitsmeister

L’utilità di avere installata sullo smartphone un’app come Flitsmeister sta proprio nella possibilità di ricevere delle segnalazioni relative alle situazioni dette poc’anzi. Tale aspetto è attivo e configurato già di default ma, volendo, è possibile personalizzarne qualche dettaglio dal menù impostazioni accessibile dall’icona dell’ingranaggio citata sopra.

Accedendo a “Sound options” l’app consente di gestire l’audio e il volume delle notifiche o di abilitare la vibrazione in determinate situazioni. Nelle impostazioni avanzate c’è invece la possibilità di personalizzare a proprio piacimento tutte le situazioni di report dell’app.

Selezionando ad esempio “Speed traps” l’utente ha la facoltà di scegliere di ricevere un avviso, standard o con volume più alto del normale, quando ci si avvicina a un autovelox un tot di secondi prima, con la possibilità inoltre di ascoltare un esempio. E questo vale per tutte le altre situazioni dette.

In breve:

Nome Flitsmeister Funzione Navigazione e segnalazione di autovelox, rallentamenti e altro A chi è consigliata A chi viaggia e si sposta in auto o con altri veicoli Prezzo Gratuita con servizi a pagamento Download Google Play Store (Android) App Store (iOS)