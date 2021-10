Lo scorso novembre, nel pieno della pandemia, forte del successo che stava riscuotendo sia in ambito lavorativo che scolastico, Microsoft si sbilanciò annunciando il prossimo supporto delle chiamate via Teams in auto.

Ora, a quasi un anno di distanza, tale funzionalità è ufficialmente disponibile su auto e veicoli dotati di Apple CarPlay, a tutto beneficio di coloro che, in questi ultimi tempi, hanno imparato a utilizzare quotidianamente l'app Microsoft Teams.

Ecco allora qualche informazione e dritta per effettuare chiamate audio e partecipare a riunioni alla guida della propria auto, in tutta sicurezza grazie all’integrazione con i comandi vocali di Siri.

Requisiti e configurazione iniziale

Per prima cosa i due requisiti per telefonare in auto con Microsoft Teams: un iPhone con installata l’app Teams (la versione rilasciata il 31 agosto 2021, o una più recente disponibile sull'App Store) e un veicolo che supporta Apple CarPlay (se cablato o wireless non importa). Per inciso, ancora non si sa nulla per un eventuale supporto ad Android Auto.

Comunque, nel caso in cui Microsoft Teams sia già configurata sul proprio smartphone, non occorre fare nulla sulla propria auto. Basta collegare l’iPhone al veicolo tramite Bluetooth o via cavo USB e attendere che l’app compaia sullo schermo dell’auto.

In caso contrario, bisogna completare la procedura di configurazione sullo smartphone accedendo con il proprio account Microsoft e selezionando team e canali. Per ulteriori dettagli o per fugare eventuali dubbi a tal riguardo consigliamo la lettura della guida ufficiale dedicata.

Come telefonare in auto con Teams

Completata la configurazione, è già tutto pronto per usare Microsoft Teams su Apple CarPlay. Basta selezionare l’icona dell’app per chiedere conferma a Siri e servirsi proprio dei comandi vocali dell’assistente vocale di Apple per effettuare delle chiamate vocali.

Ecco qualche semplice esempio d’uso: “Siri, chiama Marco e Anastasia usando Teams”, oppure, “Siri, usa Teams per cercare la chiamate più recente”, e così via.

Partecipare alle riunioni in auto con Teams

Oltre alle chiamate audio, l’app Microsoft Teams, sulle auto con Apple CarPlay, permette anche di partecipare alle riunioni in calendario, chiaramente con la sola componente audio.

Vale sostanzialmente lo stesso discorso fatto sopra per le telefonate: è necessario usare i comandi vocali di Siri per partecipare, pronunciando ad esempio “Chiama la prossima riunione usando Teams”. A riunione avviata, il microfono viene disattivato di default ma, nel caso in cui si volesse parlare, basta toccare il pulsante relativo sullo schermo dell’auto per abilitarlo di nuovo.

Ci sono tuttavia un paio di altri aspetti di cui tener conto: è possibile partecipare alle riunioni in programma da 15 minuti prima fino a 5 minuti dopo l’inizio; qualora vi siano più riunioni programmate per lo stesso momento è Teams a selezionare automaticamente la prima in ordine alfabetico, salvo altre disposizioni; e che è necessario che l’app Teams sia aperta affinché il relativo calendario si aggiorni per non perdersi gli ultimi appuntamenti segnati.