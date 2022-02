Chi ci segue su YouTube, sicuramente saprà che il nostro format più rappresentativo è il "Perché Comprarla e... Perché No", in cui analizziamo nel dettaglio auto di ogni tipologia, dalle citycar ai SUV, fino alle sportive e alle superlusso.

Come molti sapranno il format è suddiviso in vere e proprie domande, e una di queste è "Se ho dei bambini?", in cui approfondiamo il caso in cui dei genitori necessitino di portare con sé tutto il necessario per il viaggio dei più piccoli.

Per rispondere a questa domanda, i #PerchéComprarla di Motor1.com Italia scelgono Peg Perego, azienda italiana, come fornitore del seggiolino e del passeggino per il format prove più famoso d'Italia. Vediamo nel dettaglio tutto l'equipaggiamento che utilizziamo.

Seggiolino: Primo Viaggio Lounge

Per il seggiolino abbiamo scelto un reclinabile per neonati (0-15 mesi), il cosiddetto "ovetto", che nella gamma Peg Perego prende il nome di Primo Viaggio Lounge, in colorazione Red Shine e dotato di capottina estendibile.

E' strutturato per il viaggio in senso contrario di marcia - questa è la norma di legge fondamentale per tutti gli ovetti - e permette di ospitare bambini fino a 87 centimetri di lunghezza e 13 kg di peso. Sono presenti le cinture a cinque punti, la seduta regolabile e anche i Kinetic Pods, che possono essere retratti e proteggono il bambino allontanando le forze d'impatto in caso di urto laterale - dei veri e propri "paracolpi".

Grazie alla base di supporto i-Size (di cui parliamo sotto), è possibile regolare il seggiolino reclinando lo schienale e allungando il poggiagambe anche quando montato sull'auto. E' un grande plus per non solo per permettere al bambino di dormire meglio, ma anche per non andare a sovraccaricare la schiena del neonato lasciandolo seduto in verticale troppo a lungo (il sistema muscolare di un neonato non è ancora sviluppato quanto basta per sorreggere il peso del corpo sulla colonna vertebrale).

Nella stessa fascia 0-15 mesi sono disponibili su Peg Perego anche un seggiolino più tradizionale e una versione girevole omologata per 105 cm di altezza e 18 kg di peso. Non mancano naturalmente anche seggiolini di altre fasce, da 1 e 4 anni e la 3-12 anni, ciascuna con diverse opzioni. Per i dettagli e i prezzi vi rimandiamo alla relativa pagina del sito ufficiale Peg Perego.com/Seggiolini-Auto.

Base di supporto: i-Size Base

La base di supporto è quella che permette l'aggancio fra seggiolino e sedile dell'auto, ed è una "svolta" per i genitori dotati di passeggini compatibili con gli "ovetti", in termini di comodità e funzionalità, con vantaggi anche per il bambino.

Nel caso di Peg Perego si chiama i-Size Base, e in sostanza fa da struttura che va ad agganciarsi agli attacchi IsoFix dell'auto, lasciando che l'ovetto in sé si possa agganciare direttamente alla base senza dover ogni volta "lavorare" per trovare gli agganci, a volte quasi "nascosti" nei sedili

È quindi possibile lasciare la base montata e regolata direttamente sul sedile, andando poi solamente ad attaccare l'ovetto prima di partire, e a staccarlo quando lo si vorrà montare sul passeggino compatibile con gli ovetti.

La comodità di questo accessorio non riguarda però solo i genitori, perché la separazione in due blocchi fra base e ovetto permette di sfruttare la funzione dello schienale reclinabile anche in auto, con tutti i vantaggi descritti poco sopra.

Passeggino: Peg Perego Veloce

Per il passeggino ci siamo orientati verso un'opzione pieghevole che fosse compatibile con l'ovetto, in modo tale da poter sfruttare la base di supporto i-Size.

Nella gamma Peg Perego quindi abbiamo scelto il Veloce, un passeggino reversibile di 10,7 kg con dimensioni adatte agli ascensori - la larghezza è di 51 centimetri - e dotato di ruote maggiorate con catarifrangente, oltre che di tendina portaoggetti rinforzata in basso. La struttura può sorreggere bambini dalla nascita fino a 22 kg di peso.

Al di là della comodità di poter passare dall'auto al passeggio con un aggancio rapido, il vero punto di forza del passeggino Veloce è il sistema di chiusura. Solitamente ci si deve abbassare per andare a sganciare i fermi di supporto e poter quindi piegare il passeggino, mentre nel caso del Peg Perego c'è una "chiusura centralizzata" che si opera con una mano: si premono i due bottoni al centro del maniglione (che fra l'altro è regolabile in varie altezze), si spinge verso e la struttura si piega in automatico nella posizione compatta per il bagagliaio.

La gamma dei passeggini Peg Perego però è ampia, dividendosi fra leggeri, reversibili, gemellari e anche per bebè con eventuali disabilità motorie o problemi posturali. Per ulteriori dettagli e prezzi, anche qui, vi rimandiamo alla pagina del sito ufficiale Peg Perego.it/Passeggini.