L’app Mappe di Apple ha di recente integrato la possibilità di pianificare i viaggi per le auto elettriche, una funzione disponibile sia su iPhone che sulle piattaforme compatibili con Apple CarPlay.

Si tratta di una funzionalità che da una parte tiene conto della carica del veicolo e dall’altra considera l’itinerario che si vuole percorrere, valutando i cambiamenti di dislivello e altri fattori. Ne conseguono stime su tempi, percorrenze e, ovviamente, previsioni sulle soste utili a ricaricare l’auto (laddove dovessero servire).

Disponibilità degli itinerari EV di Apple Mappe

Chi ha seguito la vicenda probabilmente si ricorderà che Apple già da tempo, in occasione del WWDC 2020 per la precisione, aveva annunciato un prossimo arrivo di questa funzione per Apple Mappe e Apple CarPlay. Ma fino a poco fa, con la pubblicazione di una pagina di supporto di Ford, non se n’è saputo praticamente più nulla.

Ad oggi risulta quindi un’esclusiva della Mustang Mach-E 2022 (e di determinati modelli 2021 con versioni software specifiche), che per funzionare necessita di un iPhone aggiornato a iOS 15.4. Tuttavia, dalla pagina di supporto di Apple si evince che prossimamente saranno diverse le auto elettriche a supportare questa funzione di pianificazione di Apple Mappe.

Come funziona la pianificazione dei viaggi in elettrico

Considerando che la funzione di pianificazione degli itinerari per auto elettriche di Apple Mappe torna utile perché considera il livello di carica del veicolo, il dislivello del percorso e altri parametri cruciali nella stima dei tempi e delle soste per la ricarica, è ovvio che necessiti di un’auto compatibile con cui connettersi.

Per le auto che non richiedono app proprietarie è possibile configurare tutto tramite Apple CarPlay e l’iPhone abbinato accedendo a Mappe e seguendo le istruzioni riportate a schermo dopo aver toccato “Connetti” (sopra l’elenco degli itinerari). I veicoli compatibili che richiedono tuttavia un’app del produttore necessitano di interfacciarsi inizialmente con quest’ultima per funzionare (qui per maggiori dettagli).

Una volta completata la configurazione non resta che procedere, solo con iPhone o utilizzando Apple CarPlay, per ottenere le indicazioni adatte e farsi guidare da Apple Mappe anche nei viaggi più lunghi in elettrico. E se per qualche motivo l'autonomia della propria auto scarseggi più del previsto prima di arrivare alla sosta in programma, l’app offre tuttavia delle alternative in tempo reale che permettono di raggiungere la stazione di ricarica compatibile più vicina.